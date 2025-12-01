Real Madrid activa el ‘plan renove’ de Rüdiger

Antonio Rüdiger está de vuelta y esto es una grandísima noticia para el Real Madrid y, por consiguiente, para Xabi Alonso. El central alemán regresó en Montilivi tras superar una lesión muscular que le ha tenido 78 días en la enfermería y que le ha llevado a perderse 15 partidos. Y ahora llega el momento de sentarse a hablar sobre su futuro.

Rüdiger y su entorno sabían que el Real Madrid se sentaría a hablar con ellos sobre su renovación una vez regresara a los terrenos de juego. El alemán acaba contrato el próximo 30 de junio y la entidad madridista debe negociar una posible ampliación de contrato. La postura de los blancos es clara: le ofrecerán un año más a la baja. Es decir, el central verá cómo su sueldo, que ronda los nueve millones netos por temporada, se verá reducido en este nuevo contrato. Además, tampoco percibirá los dos millones por curso que obtenía por la prima de fichaje que el club le ofreció al ficharle libre del Chelsea en 2021.

La idea del Real Madrid es ofrecerle un año más de contrato rebajando su salario. En las próximas semanas ambas partes se sentarán para llegar a un acuerdo, pero parece que no será complicado. Y es que la prioridad de Rüdiger es clara: continuar en el equipo blanco. El central tiene decidido que desea vestir una temporada más la camiseta blanca. El alemán es feliz en Madrid, plenamente integrado en el vestuario, y siente el cariño de la afición, mientras que desde la entidad valoran enormemente su compromiso y sacrificio durante la pasada temporada.

No es para menos. Rüdiger fue un ejemplo de entrega, jugando buena parte del curso con intensos dolores de rodilla. A sus 32 años, acumuló 4.539 minutos en 56 partidos. Finalmente, una lesión en la rodilla lo obligó a pasar por el quirófano y perderse el tramo final de la Liga.

La idea del Real Madrid era observar su estado físico en los próximos meses, pero en estos momentos se inclinan por mantener a un jugador que es un seguro en defensa, pero también una voz autorizada y con experiencia dentro del vestuario. Por ello, teniendo en cuenta que Alaba no seguirá y antes de acudir al mercado -algo que no está todavía descartado-, mantener al germano en plantilla es una opción más que interesante para la entidad madridista.

Arabia puede esperar

Rüdiger sabe perfectamente que, de no continuar en el Real Madrid, Arabia Saudí le espera con los brazos abiertos, pero por el momento la prioridad del central alemán es continuar en la entidad madridista un año más. Una temporada importante para él, ya que este verano jugará el Mundial con Alemania y luego afrontará la que será su última temporada libre de selección en la élite con los blancos.