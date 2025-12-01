El mes ‘horribilis’ del Real Madrid

El Real Madrid comenzó noviembre ganando al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Todo era felicidad en ese momento por la casa blanca, puesto que eran líderes, estaban invictos en Champions y venían de ganar al Barcelona en el Clásico de la primera vuelta. Aquella noche, los madridistas vencieron 4-0 a los valencianistas en un encuentro en el que se mostraron tremendamente superiores a su rival. Y, ese día, se despedían de su casa, de Chamartín, para 36 días. Pedir jugar fuera para poder organizar la NFL ha salido muy caro en lo deportivo.

Lo que no sabía por aquel entonces el Real Madrid es que esta gira por los campos españoles y europeos le iba a costar tan caro a los de Xabi Alonso. Los blancos se han desconectado hasta el punto de que ya no están invictos en Champions y han visto cómo el Barcelona les ha recortado seis puntos para dejarles segundos. Una caída que hacía tiempo que no se vivía por Chamartín y que puede tener un capítulo aún más dramático el miércoles, cuando los blancos visiten San Mamés.

En este mes, el Real Madrid ha jugado cinco partidos y solo ha ganado uno. Eso sí, no sin dificultades. Los madridistas vencieron al Olympiacos el pasado miércoles en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions en un encuentro donde llegaron a ir ganando 1-3 y 2-4 y terminaron pidiendo la hora. El resto, todo sinsabores.

De Anfield a Montilivi

Todo empezó con la visita a Anfield, donde el Liverpool les ganó 1-0 en un partido donde los ingleses tuvieron ocasiones para golear, pero se encontraron con un Courtois superlativo. Luego, empataron a cero en Vallecas contra un Rayo que lleva aguando la fiesta a los madridistas en su casa durante cuatro años. Tras el parón de selecciones, llegó el empate contra el Elche en el Martínez Valero y este fin de semana vieron cómo un Girona en puestos de descenso y plagado de bajas les arrebata otros dos puntos.

El Real Madrid visitará Bilbao el próximo miércoles y, por fin, el domingo 7 de diciembre regresarán al estadio Santiago Bernabéu. Hacía tiempo que los madridistas no necesitaban tanto volver a casa como en este momento. Veremos si al regresar al hogar los madridistas se reencuentran con las sensaciones perdidas.