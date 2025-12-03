Adiós a los aviones de siempre: ir de Madrid a Nueva York en 1 hora va a ser posible

El futuro de los aviones nos permitirá viajar de Madrid a Nueva York en 1 hora, algo que parece imposible, será posible. El futuro está marcado por una serie de novedades importantes que van llegando a nuestro día a día y lo hacen de tal forma que nos descubrirán lo mejor de un cambio de tendencia que será esencial. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de poner en práctica determinadas novedades que serán esenciales en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de despedirse de los aviones de siempre para abrazar las novedades de este tipo de elementos que llegan sin avisar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede llegar a ser clave en estos días que tenemos por delante. Los expertos no dudan en intentar hacer que los viajes sean cada vez más cortos, invertir lo menos posible en el desplazamiento para poder disfrutar del lugar al que vamos o de lo que tenemos por delante. Es momento de estar preparados para lo mejor de la mano de determinadas transformaciones que pueden ser esenciales.

Los aviones de siempre se despiden

Ha llegado el momento de despedirnos por completo de los aviones de siempre, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que han revolucionado los desplazamientos por completo. No cuesta lo mismo moverse por el mundo.

Empezando por un precio que se ha convertido en casi de saldo. Cuesta más barato viajar en avión que en coche o en tren, con lo cual, muchas personas optan por descubrir mundo y realizar sus desplazamientos en este medio. Los precios, pero también el tiempo son un factor determinante.

Se puede viajar a otro país en unas horas, algo que parecía impensable hace unos años. Ir a comer fuera de España y volver o incluso cambiar de continente, perdiendo menos de 1 día. Un viaje de miles de kilómetros que se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos.

Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta nueva aeronave puede suponer el cambio que jamás hubiéramos imaginado.

Podrás ir de Madrid a Nueva York en 1 hora

Está previsto que las nuevas aeronaves sean mucho más rápidas, por lo que, quizás deberemos empezar a tener en consideración realizar un viaje que hasta ahora ha sido considerado largo, en un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de ponerse manos a la obra con este descubrimiento que lo cambia todo.

Tal y como se presenta este modelo en el blog de Aurora Sicience Flight: «Aurora Flight Sciences, una compañía de Boeing, está construyendo un avión X, designado X-65, como parte de un programa de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) para recopilar datos de pruebas de vuelo sobre el control de flujo activo (AFC). La AFC reemplaza los mecanismos de control tradicionales, como aletas y timones, con chorros de aire para controlar el paso, la balanceo y el inge de la aeronave. Se espera que AFC mejore la aerodinámica y reduzca el peso y la complejidad mecánica. En agosto de 2025, Aurora y DARPA finalizaron un acuerdo para coinvertir en la finalización y el primer vuelo del X-65. El programa Control de Aeronaves Revolucionarias con Efectores Novedosos (CRANE) está progresando ahora hacia la finalización del fuselaje en enero de 2026».

Siguiendo con la misma explicación: «Aurora completó previamente las fases de revisión de diseño preliminares y críticos y ha hecho un progreso significativo en la fabricación de la aeronave. El fuselaje, los conjuntos de alas y el difusor del motor se están fabricando en las instalaciones de Aurora, Virginia Occidental. Los componentes del sistema de propulsión y AFC están actualmente en funcionamiento y listos para su integración. El X-65 está diseñado específicamente para probar y demostrar el control de flujo activo con una envergadura de 30 pies y un peso bruto de 7000 libras. El sistema AFC suministra aire a presión a catorce efectores AFC incrustados en todas las superficies voladoras. El diseño del ala triangular permite realizar pruebas a través de múltiples barridos de ala y es modular con alas fuera de borda reemplazables y efectores AFC intercambiables para permitir futuras pruebas de diseños AFC adicionales. «Estamos emocionados de continuar nuestra asociación de larga data con DARPA para completar la construcción del avión X-65 y demostrar las capacidades del control de flujo activo en vuelo», dijo Larry Wirsing, vicepresidente de desarrollo de aeronaves de Aurora Flight Sciences. «La plataforma X-65 será un activo duradero de prueba de vuelo, y estamos seguros de que los futuros diseños de aeronaves y las misiones de investigación podrán aprovechar las tecnologías subyacentes y los datos de las pruebas de vuelo».