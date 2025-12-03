Estupefacción por el hallazgo de una nueva especie humana que cambia para siempre la historia de la antropología

Una nueva especie humana cambia para siempre la historia de la antropología y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para reescribir la historia de la humanidad. De tal forma que deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que acabarán marcando estos días que tenemos por delante y que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de aprovechar cada uno de los detalles que llegan, de estudiar un poco mejor el pasado, para conocer el futuro.

Desde el blog de Museo de Historia Natural explican que: «Si bien Australopithecus afarensis ha sido considerado durante mucho tiempo un ancestro de todas las especies humanas posteriores, incluida la nuestra, una nueva investigación sugiere que podría no ser el caso. Uno de los nombres más reconocibles en la evolución humana podría no estar tan relacionado con nosotros como pensábamos. Cuando fue descubierto en 1974, el fósil Australopithecus afarensis que llegó a llamarse «Lucy» fue anunciado como uno de los primeros humanos. Durante más de 50 años, este esqueleto ha adornado los pasillos de los museos de todo el mundo como un hito en nuestro viaje de los simios hasta la convertirnos en Homo sapiens. Los descubrimientos más recientes han alterado ligeramente esta imagen. Estos sugirieron que, si bien Lucy no era uno de los primeros humanos, todavía se pensaba que su especie era un ancestro de nuestro propio linaje. Sin embargo, los restos recién estudiados de otra especie de homínido antiguo, conocida como Australopithecus deyiremeda, han cuestionado incluso esto. Ahora parece más probable que esta especie sea descendiente de un miembro anterior de la familia, Australopithecus ananensis».

Siguiendo con la misma explicación: «Si ese es el caso, entonces A. afarensis podría no ser el antepasado de todas las especies humanas posteriores. El Dr. Fred Spoor, uno de nuestros líderes de investigación en evolución humana, dice que esta idea «causará un gran revuelo» entre los científicos. «Durante décadas, hemos estado inundados de libros de texto y documentales que dicen que Lucy y sus parientes son nuestros antepasados», explica Fred. «Incluso cuando A. anamensis fue nombrado, fue visto como el antepasado ideal para A. afarensis, por lo que fue colocado en el árbol evolutivo detrás de él». «La nueva investigación sugiere que A. anamensis no era solo el antepasado de Lucy, sino que muchas otras especies humanas también podían descender de ella, incluida la nuestra». Los hallazgos del estudio se publicaron en la revista Nature».