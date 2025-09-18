Julián y Hancko aceleran para estar listos ante el Mallorca

Buenas noticias en la enfermería del Atlético: Julián Álvarez y David Hancko aceleran para estar listos ante el Mallorca. Ni el argentino ni el eslovaco jugaron un solo minuto en Anfield Road ante el Liverpool, pero sí parece que estarán disponibles en Son Moix, aunque en ambos casos deberán superar una prueba definitiva el próximo sábado. En cambio siguen de baja Cardoso, Álex Baena, Almada y Giménez. El Atlético busca su primera victoria fuera de casa de la temporada ante un rival también necesitado.

El Mallorca llega al partido del domingo también muy tocado, con problemas de vestuario y con un solo punto sumado de los 12 disputados en la Liga. No es mucho mejor el escenario del Atlético, aunque la victoria ante el Villarreal de la última jornada sirvió de analgésico. De todos modos, un tropiezo en Son Moix volvería a abrir la caja de los truenos para un equipo cuya credibilidad sigue pendiendo de un hilo.

La vuelta de Hancko y Julián permitirá por lo menos que Simeone tenga más elementos de nivel para las alineaciones. A los dos se les echó mucho de menos ante el Liverpool porque el Atlético naufragó en defensa y fracasó en ataque. Se espera que mejoren las prestaciones en ambas líneas, aunque no está claro si el eslovaco jugará como central o si lo hará como lateral, aunque lo lógico es pensar que sustituirá a Lenglet y que Ruggeri volverá a la banda izquierda.

De este modo, el once inicial puede ser el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Giuliano, Nico González, Julián y Griezmann, aunque dado que se entra en una semana de tres partidos no hay que descartar que la profundidad de los cambios sea más profunda y que aparezcan jugadores como Pubill, Nahuel Molina, Gallagher o Raspadori.

Rayane y Julio Díaz, al Mundial sub20

Mientras, Simeone y Fernando Torres se van a quedar sin Rayane Belaid y Julio Díez, convocados por Paco Gallardo para el Mundial sub20 que se disputa en Chile entre finales de septiembre y mediados de octubre. Rayane en especial es un habitual en las convocatorias del Cholo, aunque aún no ha llegado a debutar. Podrá contar con él para el partido del domingo en Son Moix, pero el lunes a primera hora debe estar en Las Rozas.