‘El otro París’: ¿habrá segunda película del éxito de Netflix?

La plataforma de Netflix continúa conquistando a sus suscriptores con sus estrenos. Si hace tan solo unos días comunicábamos el regreso de Mi vida con los chicos Walter, una de sus ficciones de romance más vistas, ahora hacemos lo propio con una nueva producción de comedia romántica. Titulada El otro París, la plataforma de streaming ha vuelto a apostar por la comedia romántica. Por ello, en esta ocasión, han fichado a la actriz Miranda Cosgrove, conocida por su papel en iCarly. Todo ello sumado a la interpretación del actor Pierson Fodé, que se convertirá en su conquista en la trama.

Como suele suceder en este estilo de producciones de consumo rápido, la película se ha convertido, rápidamente, en uno de los estrenos más vistos de Netflix. Pues, aunque se estrenó de manera oficial el pasado 12 de septiembre, poco tardó en posicionarse como uno de los lanzamientos más vistos. De hecho, ya se ha posicionado en el Top 10 de las películas más vistas. Pero, ¿de qué trata? ¿Se ha confirmado una segunda entrega? ¡Te lo contamos!

La protagonista de esta historia se llama Dawn. La joven es una aspirante a artista que cree que la han seleccionado para participar en un programa de citas francés. Sin embargo, poco tarda en darse cuenta de su error. Pues, sí viajará hasta París. Pero, será el de Texas. Un pueblo muy diferente al que tenía en mente y donde el glamour goza por su ausencia.

Al principio, la joven se toma esta situación como un profundo desengaño. Pero, aprenderá a vivir la experiencia como un necesario viaje personal. De hecho, entre vivencia y vivencia, llegará el amor. Pues, conocerá a un atractivo vaquero local llamado Trey McAllen que pondrá su mundo del revés.

Los diferentes estilos de vida de ambos protagonistas serán de punto de partida en este particular romance. Un constante tira y afloja donde no faltará el humor. Y es que, con esta producción, la plataforma de la N roja ha querido recordarle a su público que, a veces, el amor se encuentra donde menos lo esperas.

¿Habrá una secuela de ‘El otro París’, la película de Netflix?

El largometraje vio la luz hace una semana, por lo que son pocos los datos que se saben con certeza de su acogida. Pero, el hecho de que se haya posicionado en el Top 10 de las películas más vistas, ya lo dice todo. Es un absoluto éxito. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el final de la historia, no es de extrañar que el público quiera saber si habrá una segunda película.

De momento, los altos cargos de Netflix no se han pronunciado al respecto. Pues, será necesario esperar un tiempo prudencial para ver la acogida general de la película. Entonces, podría decirse que su futuro sigue en el aire y que no se ha dado luz verde. Pero, conociendo esta plataforma, nunca se puede dar nada por sentado. Tan solo queda esperar.