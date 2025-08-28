‘Mi vida con los chicos Walter’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Netflix?

Aterrizó por primera vez en Netflix en diciembre de 2023 y lo hizo como un drama adolescente que prometía conquistar a todos, y vaya si lo hizo. Mi vida con los chicos Walter, basada en la novela homónima de Ali Novak, narra la historia de Jackie. La joven, lamentablemente, pierde a su familia en un accidente de coche. Una tragedia que la deja sola en el mundo. Pero, será la mejor amiga de su madre la que la acoja en su hogar. Por ello, la joven tiene que cambiar su rutinario estilo de vida en la ciudad por un pequeño rancho en Silver Falls, Colorado. De esta manera, comienza a vivir con los Walter. Y es que, su ahora tutora legal, tiene ocho hijos.

La primera temporada llegó a la plataforma de pago con un total de 10 capítulos. Varias entregas que rondaron los 40/50 minutos cada una y donde se pudo ver como la protagonista se adaptaba a su nueva vida en el rancho. Pero, eso no fue lo único. Pues, Jackie tendrá una gran conexión con dos de los hermanos, Cole y Alex. Una relación que irá más allá de una simple amistad. Pero, es esta atracción la que termina por dinamitar la relación entre ellos. Pues, se establece un complicado triángulo amoroso. Ahora, tras casi dos años desde la emisión de la primera temporada, la producción ha regresado con una nueva tanda de entregas.

¿Cómo acabó el último capítulo de la primera temporada de ‘Mi vida con los chicos Walter’?

La última entrega de la ficción mostró a los suscriptores de Netflix como Jackie había decidido iniciar una relación con Alex. Pero, tras un inesperado gesto de Cole, se da cuenta de que tiene sentimientos por él. Por ello, lo busca y ambos terminan viviendo un apasionado encuentro. Sin embargo, la protagonista sabe que no está bien sentir amor por ambos hermanos.

Por ello, Jackie decide dejarle una nota a ambos en su habitación. Una carta de despedida que despierta un caos emocional entre los chicos Walter. Asimismo, el capítulo muestra como la joven decide marcharse a Nueva York con su tío Richard y Danny. Una decisión con la que deja sin resolver el triángulo amoroso.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘Mi vida con los chicos Walter’?

Al igual que la vez anterior, la serie ha llegado a la plataforma con 10 nuevas entregas. Por lo tanto, la segunda temporada presenta la misma cantidad de episodios que la primera temporada. Asimismo, la duración de las entregas oscila entre los 40/47 minutos. Así han presentado cada episodio en la plataforma de streaming.

Empezar de cero

Mi vida sin los chicos Walter

Las chicas solo quieren recaudar

Pasa sin mirar

Una noche para recordar

Después del baile

Tomar las riendas

Cambio de marcha

Por los que no están

Brillos y desafíos

Cabe señalar que no será la última vez que veamos un estreno de Mi vida con los chicos Walter. La plataforma de Netflix ha confirmado la tercera temporada, la cual verá la luz el próximo 2026.