Lola Índigo ha vuelto a El Hormiguero, una visita con la que ha entrado directamente al Club Platino, en el que están los invitados que han acudido al menos diez veces al programa. La granadina tiene prevista una enorme gira por estadios para los próximos meses, pero los problemas se acumulan, pese a que ha conseguido ser una de las artistas que más entradas vende en nuestro país. Tras tener que cambiar su concierto previsto en el estadio Santiago Bernabéu al Metropolitano, ahora se encuentra con un nuevo obstáculo, pero esta vez en Barcelona.

De lo primero que ha querido hablar con Motos ha sido de lo que ha vivido durante los últimos días en el festival Coachella, uno de los más importantes del mundo y donde Lady Gaga ha vuelto a los escenarios. Una cita muy relevante en el mundo musical, pero que no le ha dejado el buen sabor de boca que ella esperaba. «Allí la gente está paradilla. Falta espíritu. He valorado mucho al público de nuestra tierra. Ojalá los gringos vinieran a España, verían lo que es un público de verdad», así ha dejado claro que en nuestro país el ambiente en los conciertos es mucho más potente.

Y hablando de conciertos, un nuevo problema ha llegado para trastocar los planes de la gira de la granadina. Tras tener que cambiar su esperado concierto del Bernabéu al estadio Metropolitano, ahora es el estadio de Cornellá el que le está dando dolores de cabeza a ella y a su equipo.

«No nos quieren dejar hacer el concierto en Cornellà. Nos dicen que no puede haber más de un evento musical al mes, y ese mes ya está Robbie Williams. Pero tenemos 20.000 entradas vendidas. Esto no va solo de mí: son 20.000 personas que han elegido estar allí», ha dicho ante las cámaras.

El evento está previsto para el día 12 de julio, pero el alcalde de la localidad barcelonesa le ha pedido que adelanten la fecha, algo que no es posible, tal y como ha contado. «No llegamos. No es una cuestión de capricho, es que el espectáculo no se puede montar antes», así ha querido dejar claro que no es posible.

De nuevo, el problema es causado por el ruido y las molestias para los vecinos de la zona: «Todo esto ocurre por no querer ruido dos veces». Aunque tanto la invitada de El Hormiguero como su equipo ya han vivido esta situación hace apenas unas semanas, los más perjudicados, como siempre, son los fans, que ya tienen sus entradas y viajes preparados. «Ya vengo de vuelta con esto, pero viendo a los fans que están en casa… estaría bien que le diese una vuelta», ha pedido a las autoridades.

Pero no todo en la entrevista ha sido hablar de sus conciertos, Lola Índigo también ha tenido que explicar ante las cámaras de El Hormiguero unas palabras que pronunció hace algunas semanas en una entrevista. En ella, llegó a decir que ir a una fiesta de unos premios «es un deporte de riesgo» para las mujeres, debido a que en ellas denuncia que ocurren todo tipo de situaciones incómodas para las artistas.

«Los hombres con poder deberían defendernos si hiciera falta, no cubrirse entre ellos. Hay situaciones que se ocultan, y a veces las mujeres estamos muy vulnerables en ciertos espacios. Necesitamos aliados», de esta manera ha pedido que se denuncien los abusos que ocurren en privado.

Sebastián Yatra aparece en ‘El Hormiguero’

En mitad de la entrevista, Pablo Motos se ha movido hacia el público para fijarse en una persona que estaba entre las gradas, asegurando que tenía un parecido con el cantante colombiano. Allí, escondido bajo unas gafas de sol y una capucha, se hacía el despistado.

Ha querido estar junto a su amiga, compañera de discográfica y de La Voz Kids, pero también ha aprovechado la oportunidad para hablar de su nuevo disco, que se titulará Milagro. Además de contar que saldrá el próximo 16 de mayo, ha desvelado el tracklist y ha anunciado que visitará El Hormiguero el próximo día 12 de mayo.