El ex chófer del padre Ángel sobre la mezquita de su ONG: «Los musulmanes no querían mujeres dentro»

Román Vidal, ex chófer del padre Ángel y ex trabajador de Mensajeros de la Paz, conoció de primera mano cómo esta ONG montó una mezquita en el baptisterio de la catedral de Justo en Mejorada del Campo (Madrid) y cómo la comunidad musulmana utilizó con frecuencia este espacio -todavía abierto- hace más de un año. Si bien la catedral católica que levantó Justo Gallego con materiales reciclados no está consagrada, y por tanto, nunca ofició misas, sí que ha funcionado en la parte de la mezquita como lugar para el rezo musulmán. Siempre después de la muerte de Justo a finales de 2021. Vidal cuenta ahora los pormenores a OKDIARIO, que reveló la semana pasada la indignación vecinal existente.

PREGUNTA.- La gente se queja de que el espacio del baptisterio se haya dedicado a una mezquita.

RESPUESTA.- Exactamente, porque en todos los folletos que había salía el baptisterio. Entonces, claro, eso era muy bonito y él (por Justo Gallego) lo decía mucho, que tenía un baptisterio. Y salía en los programas que hacía para internet. Estaba orgulloso del baptisterio. Pero se…

P.- Se convirtió en una mezquita…

R.- En una mezquita que utilizaron los musulmanes cuando terminaron el contrato que tenían con una señora en una casa de enfrente, donde rezaban.

P.- Y cuánto tiempo estuvieron rezando en la catedral de Justo. Dice Mensajeros de la Paz que fue hace más de un año.

R.- Cuatro o cinco meses estuvieron, iban todos los viernes, entraban en varios turnos porque eran muchos y siempre debíamos tener cerrada la mezquita porque ellos no querían que la gente entrara. Ellos no querían que entraran las mujeres. Entonces, claro, nos pidieron el favor de que, si la gente entraba, que se descalzara y pusimos allí un cartel ‘Por favor, si va a entrar, descálcese’.

P.- ¿Cómo está la seguridad de una catedral hecha con materiales reciclados?

R.- Es una catedral grandísima que debe tener un mantenimiento. A mí me han caído piedras al lado. Una vez estaba hablando con mi compañero y se nos cayó una piedra grande que rompió un banco de los que había allí.

La mezquita instalada en la catedral de Justo -ahora un centro social- se ha habilitado en una parte del espacio que fue concebido como baptisterio, mientras que la zona restante está dedicada a un «oratorio multiconfesional», haciendo también las veces de sinagoga y capilla evangélica.

En el interior de la mezquita, hay alfombras y libros del Corán. Al fondo, hay una lona gigante con una gran foto de la madrasa Attarine de Fez (Marruecos), indicando a los fieles que deben realizar su oración en esa dirección, hacia la Meca.

A día de hoy la mezquita gestionada por la ONG del padre Ángel todavía permanece abierta, si bien los musulmanes de Mejorada del Campo no la utilizan en este momento, pues optan por rezar en otro lugar más céntrico y discreto.

Interior de la mezquita en la Catedral de Justo en Mejorada. (Foto: OKDIARIO)

La catedral en su conjunto -conocida internacionalmente por el anuncio de Aquarius en 2005- ocupa un espacio de 4.700 metros cuadrados y se caracteriza por su arquitectura ecléctica. Justo Gallego, un hombre sin formación arquitectónica, construyó la catedral principalmente con materiales reciclados. Desde neumáticos hasta bidones de gasolina. Mensajeros de la Paz continuó los trabajos a partir de finales de 2021 pero la obra no está completamente terminada.

Sin planos arquitectónicos formales, Justo se basó en su visión personal y su devoción cristiana para crear una estructura que se asemejara a grandes catedrales europeas. La catedral incluye elementos como arcos, torres y cúpulas, que evocan la grandeza de la arquitectura religiosa tradicional, a pesar de sus materiales inusuales, que arrojan serias dudas sobre la seguridad del complejo, según el testimonio del propio ex chófer del padre Ángel.