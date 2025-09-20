El ex chófer del padre Ángel rompe su silencio: «Justo rechazaba convertir la catedral en mezquita»

Román Vidal ha sido chófer de confianza del padre Ángel. Hasta que el pasado abril dejó de formar parte de Mensajeros de la Paz. Conoce de primera mano cómo el polémico sacerdote convirtió en una mezquita parte del baptisterio que levantó Justo Gallego en la Catedral de la Fe de Mejorada del Campo (Madrid), un templo católico no consagrado hecho con material reciclado. Al morir Justo en 2021, el complejo pasó a ser gestionado por Mensajeros de la Paz como «centro social». Esta ONG abrió varias salas de «oración interreligiosa»: una mezquita, una sinagoga y una capilla evangélica. Una decisión que indigna a los vecinos, como ha publicado OKDIARIO, por no respetar el legado de Justo Gallego.

PREGUNTA.- Usted ha sido chófer del padre Ángel…

RESPUESTA.- Sí. Cinco años.

P.- Y hacía un poco de todo… ¿Es así?

R.- Sí, he sido coordinador de San Antón. También de la catedral de Justo. He estado en las residencias. Un poco de todo. Donde se me necesitaba.

P.- Una de las tareas que hizo fue, por ejemplo, acondicionar el espacio del baptisterio de la catedral de Justo para dedicarlo a una mezquita…

R.- Sí. Se hicieron varias capillas. Una de ellas fue para una mezquita.

P.- ¿Usted cree esa mezquita cumple con lo que pensaba Justo Gallego?

R.- Yo creo que no. Justo tenía otra visión para la catedral. A Justo no le gustaba un cuadro que le regalaron que era de Coca-Cola, un bote de Coca-Cola de reciclaje. Justo no lo quería. No le gustaba eso para una catedral. Cuanto más una mezquita… No era de ese gusto.

P.- Porque la catedral está dedicada a la Virgen del Pilar…

R.- Exactamente. Lo que pasa es lo que yo lo decía a la gente… Cuando una cosa es de una persona y cambia a otra, la otra persona tiene otra mentalidad. Pero yo creo que Justo no quería eso (por la mezquita).

Precisamente, este sábado 20 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento de Justo Gallego, que falleció a los 96 años el 28 de noviembre de 2021 a los 96 años, 19 días después de haber donado su obra a la ONG Mensajeros de la Paz.

El albañil y agricultor Justo Gallego Martínez comenzó esta construcción no consagrada en 1961. Después sobrevivir a la tuberculosis, decidió levantar este espacio con material reciclado como un acto de fe y agradecimiento a la Virgen del Pilar. La catedral fue conocida internacionalmente a partir de un anuncio de Aquarius en 2005.

Interior de la mezquita en la Catedral de Justo en Mejorada. (Foto: OKDIARIO)

Tras el fallecimiento de Justo, este monumento a la fe y la perseverancia concebido como un tempo católico ha sido reconvertido por la ONG del padre Ángel en un centro social «multiconfesional», contando incluso con una mezquita objeto de polémica por el rechazo vecinal.

En la página web de Mensajeros de la Paz se dice que la catedral católica de Justo -donde nunca se dio misa al no estar consagrada ni reconocida por la Diócesis de Alcalá de Henares- es ahora «un lugar de encuentro para distintas religiones». «Un centro de espiritualidad. Un oasis de silencio y oración. Para los heridos de la vida. Para los que sueñan con un mundo mejor. Para los que están solos. Para los olvidados del sistema. Con múltiples espacios religiosos», señala la fundación.

Sin embargo, los vecinos de Mejorada del Campo -municipio gobernado por el PSOE- no comparten que se haya dado este fin interreligioso a lo que Justo Gallego siempre quiso que fuera una catedral católica. Cuando el albañil -hijo predilecto de la ciudad- murió, en la edificación de lo que él concibió como un baptisterio, no se encontraba la mezquita, ni había una mariposa sobre su techo.