No podrás dejar de comerlas: así se hacen las patatas virales de TikTok con las que te chuparás los dedos

Las patatas virales de TikTok son un básico con el que te vas a chupar los dedos de una forma que quizás no esperarías.

Así se preparan las patatas virales de TikTok

Ingredientes:

1 kg de patatas (preferiblemente de tipo nueva o patatas para asar)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 limón (el jugo y la ralladura)

2 dientes de ajo (opcional, pero altamente recomendado)

Unas ramitas de hierbas frescas (puedes usar romero, tomillo, orégano o una mezcla)

Sal y pimienta al gusto

Papel de horno o papel aluminio (opcional)

Preparación Paso a Paso