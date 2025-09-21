La costumbre que hacen en todos los bares de León y que resto de España no entiende

El resto de España no entiende la costumbre que hacen en todos los bares de León y que cuesta de creer. La realidad es que cada parte de nuestro país tiene un encanto y una forma de hacer las cosas que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días. Es momento de aprovechar al máximo algunos detalles que pueden marcar la diferencia a la hora de tomar algo en un bar.

No se entiende en el resto de España

España es un país de bares, nos apasiona salir a tomar algo en casi cualquier momento del día. Socializar es algo que necesitamos y que en este tipo de elementos que pueden acabar marcando un antes y un después. Por lo que, quizás hasta ahora no pensábamos en algo tan básico como tomar algo.

Será el momento de poner sobre la mesa algunas tradiciones que pueden sorprendernos. En León salir a tomar algo puede ser un auténtico descubrimiento. Habrá llegado el momento de saber que en León las cosas la hacen de forma diferente.

Todos los bares de León siguen esta costumbre que casi nadie entiende

Casi nadie entiende esta costumbre que siguen todos los bares de León.

Pediremos una cerveza y esa tapa que en general depende del camarero o de lo que tengan en ese momento, pasará a ser de nuestra elección. Por lo que, podremos elegir o deberemos hacerlo de la amplia lista de tapas que tenemos en la barra, algo que deberemos tener en consideración.

Te proponemos una de las tapas más deliciosas que existen un básico atemporal que puede acabar siendo una buena opción en cualquier bar de León o de España.

Una buena tortilla de patata puede convertirse en un plus de buenas sensaciones al momento.

Ingredientes:

560 gramos de patatas

5 huevos

Aceite de oliva

Sal

Cómo preparar:

Lava las patatas, pélalas y córtalas en dados de aproximadamente 1,5 cm. Si te gustan de otra forma, puedes cortarlas en rectángulos más finos, en rodajas, etc. Solo ten la precaución de cortarlas todas de aproximadamente el mismo tamaño, para que se cocinen al mismo tiempo. Calienta el aceite de oliva y pochas las patatas, sin que se lleguen a cocinar totalmente. Mantén el fuego medio y cocina aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, bate los huevos en un bol, agrega un poco de sal y revuelve. Retira las patatas, escúrreles el aceite y viértelas en el bol. Mezcla suavemente. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva, vierte la mezcla de la tortilla y cocina a fuego bajo, con la sartén tapada, entre 10 y 15 minutos. Voltea la tortilla y cocina del otro lado, unos 10 minutos más.

La puedes probar en vivo y en directo en cualquier bar del país con un trozo de pan es uno de los manjares que podemos descubrir. En casa o en cualquier parte de España es una buena elección.