El bar de pueblo donde comes por 6 € ha dejado en shock al chef español más internacional

El chef español más internacional nos ha descubierto un bar de pueblo donde se come de maravilla por 6€. José Andrés es famoso en Estados Unidos, un español que decidió emigrar a Estados Unidos donde se consagró como chef. Ha pasado muchos años fuera, con lo que no es de extrañar que cada vez que vuelve a España se sorprenda. Tenemos la mejor gastronomía del mundo, no solo en este bar, sino en casi cada rincón de nuestro país los cocineros hacen magia con una materia prima de excepción.

Borbotó es donde está el bar de pueblo que ha dejado con la boca abierta a José Andrés, el chef que triunfa en Estados Unidos. Llamado Cent Duros y enmarcado en un pueblo de 700 habitantes donde saben muy bien lo importante que es comer bien y lo hacen con lo mejor que tienen. Por poco más de 6 euros se puede comer como un rey.

La tradición del esmorzar o del esmorzar de plateret i forquilla, marca la cultura valenciana y es una de las grandes apuestas de los bares de cualquier pueblo. Levantarse pronto, generalmente el sábado para ir a desayunar un buen plato es algo que por costumbre se hace. Es casi una comida que se sirve casi nada más levantarse.

Ir a hacer un poco de bicicleta o deporte a primera hora para sentarse a la mesa sobre las 11, momento en el que podemos comer alguna de estas delicias es algo que hacemos de forma regular. Por lo que, no es de extrañar que haya sorprendido a un José Andrés que se ha deleitado con unos bocadillos maravillosos.

La cultura del almuerzo nos lleva a deleitarnos con platos o bocadillos cocinados con mucho amor y a un precio de escándalo. En Borbotó se puede comer muy bien por muy poco. Estos bocadillos de casi cualquier cosa, acompañados de sus aceitunas, cacahuetes para ir disfrutando de un vino mientras se cocinan a fuego lento no tienen precio.

Las vacaciones de José Andrés en España han hecho que caiga rendido ante esta costumbre española que deberíamos recuperar y que quizás no conocía. Este bar y muchos otros pueden estar orgullosos de formar parte de esta gastronomía única.