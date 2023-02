La fruta exótica que es perfecta para adelgazar y recomienda el chef José Andrés

La fruta es uno de los grupos de alimentos imprescindibles en nuestra dieta diaria, sea cual sea el tipo de alimentación que sigas, incluir fruta en ella es básico por los muchos beneficios que aportan todas las frutas que hay a lo largo y ancho del mundo. Hoy te hablamos de la fruta exótica que es perfecta para adelgazar y que el chef José Andrés recomienda incluir en una dieta saludable y equilibrada.

José Andrés es uno de los chefs más prestigiosos del mundo, de origen asturiano y asentado en Estados Unidos casi desde que empezó a dedicarse profesionalmente a la cocina, en ese país es toda una celebridad gracias al éxito de su cocina, tanto que incluso tiene un documental propio en la plataforma HBO MAX.

La fruta pitaya, perfecta para adelgazar

Se trata de la pitaya, fruta exótica que se ha puesto de moda y que según José Andrés y muchos otros expertos en alimentación y nutrición es perfecta para adelgazar y tiene numerosas propiedades que son muy beneficiosas para la salud. Además, está riquísima, por lo que te encantará comerla con frecuencia.

José Andrés tiene un podcast llamado ‘Longer Tables’, en el cual suele charlar sobre gastronomía y compartir sus propias experiencias en el sector. En uno de sus últimos programas quiso dedicar especial atención a la fruta, que siempre le ha gustado, diciendo que «Era muy pequeño cuando mi padre trajo kiwi la primera vez a mi casa, y eran muy caros, pero recuerdo a mi padre excitado contándonos de qué se trataba. Mi madre y yo estábamos emocionamos cuando cogimos el kiwi y vimos el color verde brillante de su interior con semillas negras», recuerda el chef.

Años después llegó otro gran descubrimiento: la pitaya, también conocida como «fruta del dragón» y que José Andrés recuerda también perfectamente el momento en el que la tuvo delante por primera vez: «Recuerdo igualmente la primera vez que vi la pitaya, que fue en un restaurante mexicano, y me fascinó. Es una fruta que proviene de un cactus y que cuando la hueles es muy dulce, pero cuando la comes no es tan dulce como su olor».

Propiedades y beneficios de la pitaya