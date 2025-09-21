No necesitas estudios y puedes ganar hasta 100.000 €: la profesión que casi nadie elige

La profesión que casi nadie elige, no se necesitan estudios y puedes ganar hasta 100.000 euros al año. Hoy en día saber lo que se gana y si tenemos en cuenta que será uno de los elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días claves. Es momento de escoger carrera y de hacerlo con la mirada puesta a una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este dinero que acaba llegando a final de mes es una de las principales motivaciones para elegir profesión. Nos guste o no, el mundo se rige por unas normas que tienen en el dinero la principal motivación para poder hacer realidad este cambio que puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo algunos detalles que serán claves para el futuro. No hará falta que curses una carrera, sólo tienes que estar mental y físicamente preparado para este trabajo en el que se puede llegar a ganar hasta 100.000 euros. Parece imposible con los sueldos de hoy en día, pero es una realidad en esta profesión que casi nadie elige.

Casi nadie elige esta profesión

El dinero es un factor importante, pero también lo acabará siendo lo que nos hará decidirnos los horarios. Es importante tener en consideración algunos elementos que puede convertirse en nuestro día a día, una situación del todo inesperado en estos momentos.

Ese horario y vacaciones que va de la mano de lo que estaríamos esperando en este momento. No trabajar los fines de semana o tener las tardes o las mañanas libres, es siempre algo que nos hará decidirnos por un tipo de trabajo que puede acabar siendo esencial en estos días.

Vamos a redescubrir una profesión que hace unos días en los que cada elemento cuenta y en especial en estas jornadas en las que cada elemento cuenta. Es hora de aprovechar cada detalle que puede ser esencial y sin duda alguna acabará generando más de una sorpresa.

Esta profesión es una de las que más dinero genera a los pocos afortunados que pueden dedicarse a ella. No es fácil, pero merece la pena, tener en consideración este tipo de elementos que acabarán marcando una diferencia significativa. Ser controlador aéreo genera miles de euros a final de mes.

Puedes ganar hasta 100.000 euros y no necesitas estudios

La realidad es que no vas a necesitar estudios de ningún tipo para ganar una buena cantidad de dinero. Ser controlador aéreo te permitirá ganar hasta 100.000 euros, gracias a un tipo de profesión que puede acabar siendo la definitiva, son días de aprovechar nuestros conocimientos de la mejor manera posible.

Los expertos de Graddus nos explican qué se necesita para ser controlador aereo: «para convertirse en controlador aéreo, muchos candidatos obtienen un título universitario en un campo relacionado (aunque no es requisito indispensable), como aviación, ingeniería aeronáutica, ciencias aeronáuticas, o cualquier disciplina relacionada con la gestión del tráfico aéreo. Se necesitará formación específica en control de tráfico aéreo, que puede ser proporcionada por instituciones especializadas o a través de programas de formación de controladores de tráfico aéreo. Actualmente en España, para ser controlador aéreo se debe realizar una formación y obtener la licencia de alumno controlador. Con esta licencia ya se puede empezar a trabajar en una torre de control, pero con un contrato de prácticas, ya que hasta que no se tiene un mínimo de horas de trabajo en una torre, no se obtiene la licencia definitiva de controlador aéreo. Seguramente si estás en este blog es porque tienes curiosidad sobre que hay que estudiar para ser controlador aéreo. Esta formación se puede realizar con diferentes entidades y varía bastante según dónde y con quién se realice; sobre todo el precio, porque la licencia de alumno controlador es siempre la misma. Para acceder a dicha formación se debe superar una prueba de acceso».

Los requisitos para ser controlar aéreo también nos los dan estos expertos de tal forma que nos ayudarán a saber qué necesitamos: