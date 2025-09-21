Ni Londres ni Edimburgo: la mejor ciudad para emigrar y trabajar en el Reino Unido, según los españoles

Muchos creen que emigrar a Galway u otras ciudades irlandesas es la mejor opción si quieres trabajar y aprender inglés, pero puedes conseguir esos objetivos gastándote menos dinero y sin tener que salir de Reino Unido.

La clave está en Irlanda del Norte y, concretamente, en Belfast, que ha conseguido situarse como mejor destino en comparación a otras potencias de la zona como Londres, Manchester, Dublín o Edimburgo.

¿Por qué deberías plantearte emigrar allí? No sólo hay una importante colonia de españoles, sino que cuenta con buenas oportunidades laborales y ahorrar es mucho más fácil, ya que la vida es considerablemente más asequible.

La razón económica para emigrar a Belfast: buenos trabajos y vida barata

Belfast es una ciudad relativamente grande ya que roza los 300.000 habitantes, pero se puede llegar con relativa comodidad a todos los sitios caminando.

De hecho, es una buena combinación entre naturaleza, con las famosa colina de Cavehill, que inspiró Los viajes de Gulliver, y la potencia industrial, que la convirtió en una de las ciudades más relevantes de Reino Unido.

Y es que los números respaldan que cada vez más españoles decidan emigrar allí. Por ejemplo, un piso compartido puede costarte unas 300 o 400 libras al mes, una cifra impensable en ciudades como Londres o Dublín.

A eso se suma un sistema de transporte público eficaz y económico, con opciones como el metro-bus, Ulsterbus y bonos combinados que te permiten moverte por toda la ciudad sin dejarte medio sueldo.

Pero ahorrar no sólo es cuestión de gastar menos dinero, sino de aumentar los ingresos. En comparación con España tu salario va a crecer, pero los gastos serán similares si ya vives en una gran ciudad.

Lo peor de emigrar a Belfast si eres español

Si estás planteándote emigrar a Reino Unido lo más probable es que ya hayas tenido esto en cuenta, pero Belfast no brilla precisamente por su clima soleado y amigable.

Cuando llegues a Belfast te vas a encontrar con un festín de cielos grises, temperaturas suaves durante todo el año y lluvia muchísimos días. Esto no es para todo el mundo.

A cambio vas a recibir seguridad, buenas ofertas laborales, una cultura increíble y un coste de vida que te permitirá ahorrar. Sin embargo, no esperes encontrarte con un estilo de vida similar al de España.

Cómo mudarte a Reino Unido desde España en 2025

Desde abril de 2025 el pasaporte ya no será suficiente para poder viajar a Reino Unido desde España, así aparece indicado en el Ministerio de Exteriores. Lo malo es que para obtener la nacionalidad inglesa necesitarás más tiempo.

Ahora será necesario contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), que imita al ESTA de Estados Unidos. Ten en cuenta que tendrá un coste de 10 libras (aproximadamente 12 euros).

Para solicitarlo será necesario rellenar un formulario en el que indiques tiempo de estancia, motivo, dónde te vas a hospedar, etc. Se supone que esto es por razones de seguridad.

La buena noticia es que da igual si el motivo del viaje es turismo o porque te planteas hacer negocios en Reino Unido. Puedes solicitar el ETA y tiene una vigencia de seis meses independientemente de la cantidad de viajes que hagas.