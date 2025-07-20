Ni Alemania ni Suiza: el país más digitalizado de Europa para emigrar si eres un joven con ambiciones

La situación económica en España es desastrosa, por lo que cada vez más jóvenes se plantean emigrar. En las primeras posiciones siempre están Alemania o Suiza, pero si quieres mudarte a un lugar distinto sin salir de Europa hay una alternativa mejor.

Lejos del estrés de una gran ciudad también puedes vivir con unas modernidades y en un entorno emprendedor muy distinto al de España. En ese sentido, nuestra recomendación si eres joven es que te mudes a Estonia.

Puede parecerte una locura, pero es uno de los países que más ha apostado por las nuevas tecnologías, por la disminución de la presión fiscal y, sobre todo, por atraer a los nómadas digitales. Están súper preparados para que trabajes en remoto.

La razón para emigrar a Estonia siendo joven: el país más digitalizado de Europa

Estonia pasó durante mucho tiempo desapercibida, ya que no dispone de salarios especialmente elevados, pero ha sabido convencer a jóvenes de toda Europa para que emigren allí.

El ejemplo más claro es su capital, Tallin, que con medio millón de habitantes ha tenido suficiente para convertirse en una de las ciudades más digitalizadas de todo el viejo continente.

La estrategia del gobierno estonio ha pasado por atraer a todos los jóvenes que puedan trabajar en remoto. Gracias a ello, tienen a personas tributando allí, consumiendo y llevando riqueza al país.

Para lograr este hito lanzaron uno de los programas gubernamentales más atrevidos: el E-Residency de Estonia. Este sistema te permite emprender allí y te pone mil facilidades para que crees una empresa completamente en línea.

De hecho, Estonia tiene una de las infraestructuras tecnológicas más eficientes, conexión de alta velocidad y casi todos los trámites administrativos se pueden hacer en línea.

Por todo ello, Estonia es el país perfecto si estás harto de la burocracia española, quieres emprender y sueñas con vivir sin tener que estar pendiente de impuestos y papeleo.

Pasos a seguir para emigrar desde España a Estonia fácilmente

Como ciudadano de la Unión Europea mudarte a Estonia es uno de los trámites más sencillos que puedes hacer.

Durante los tres primeros meses podrás vivir allí sin necesidad de fijar tu residencia, únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte.

Esta ventaja te permitirá que vayas a buscar trabajo y puedas vivir con cierta relajación. En todo caso, puedes consultar más información en el Ministerio de Trabajo de España.

Además, no olvides las ventajas que aporta el programa de E-Residency. El mejor caso de éxito es si quieres emprender, ya que dan la posibilidad de generar una empresa allí, y pagar muchos menos impuestos independientemente de dónde residas.

Por qué Tallin es la capital perfecta para mudarte desde España si eres joven

Tallin ofrece todas las ventajas de una gran capital europea, pero con un estilo de vida relajado. La capital de Estonia no llega al medio millón de habitantes, por lo que no sufrirás grandes atascos en transporte público ni distancias de hora y media entre tu casa y el trabajo.

Esto también ha permitido que Tallin sea una de las capitales de la Unión Europea más baratas que existen. Aunque los salarios que tendrás allí son muy similares a los de España, notarás cómo a final de mes te queda más dinero en la cuenta.

Por ejemplo, estas son algunas diferencias clave entre Madrid y Tallin, que explican por qué cada vez más españoles deciden emigrar: