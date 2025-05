Transporte publico gratis, pero no

Nos están vendiendo desde Madrid que tenemos el transporte público gratis, y esto es una falacia. El transporte público de Baleares de Baleares lo pagamos todos con nuestros impuestos y no podemos continuar así de esta manera. Por ejemplo el transporte de la EMT de Palma es un cachondeo. Si no fuera porque desde el Ayuntamiento de Palma se está haciendo un esfuerzo titánico hoy tendríamos ya un transporte igual al de una república bananera. Me explico, Pedro Sánchez paga mal, tarde y poco. Para tener un servicio de bus digno el Consistorio una vez más ha tenido que recurrir a endeudarse y pedir otro crédito de veinte millones de euros.

Esto no sería un problema si el Gobierno central cumpliera y pagara, pero es que no paga y si lo hace, lo hace tarde y mal. El Ayuntamiento ya arrastra un déficit de quince millones de euros. Y es que lo que nos da Sánchez no basta para mantener la falsa gratuidad del transporte público. Pero si vamos un paso más allá, he de decir alto y claro que el transporte gratuito debe de acabarse, se ha convertido en un nido de vagos y maleantes, que pocas cosas tienen que hacer durante el día, que lo dedican a pasearse en bus o tren y hacer sus fechorías. Para más inri, los conductores no se sienten seguros, pues ha subido de manera catastrófica la delincuencia y los buses van atestados de gente, cosa que no pasaría si el transporte público fuera de pago.

El transporte público no es sólo poner en marcha el bus y circular, hay que darle mantenimiento. Heredamos del PSOE de Hila una flota de buses en Palma patética, y repito, lo que nos paga mal y tarde Sánchez, no basta para dar un servicio de calidad.

Hay que decirlo sin complejos, el transporte público debe de ser de pago, no podemos seguir con las ideas socialistas de que todo sea gratis. Está demostrado, el socialismo sólo trae degradación de todo lo público y malestar en la ciudadanía por tener que pagar por partida doble lo que nos venden como gratis. De momento pagaremos vía impuestos los 20 millones que nos paga mal y tarde el gobierno de Sánchez y los 15 millones de déficit que ya arrastra el Ayuntamiento.

Basta de tomarnos por tontos y seamos realistas, los servicios públicos también se deben de pagar en su justa medida, para así tener unos servicios públicos de interés general, buenos y asequibles.