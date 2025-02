El idílico país europeo con una visa dorada para españoles: perfecto para emigrar si tienes más de 60

En otros países de Europa es muy normal que los jubilados busquen un retirado dorado en otros países. Sin embargo, en España es raro que una persona mayor de 60 años decida emigrar.

Quizás es porque como en nuestro país no se vive en ningún sitio. De hecho, esos jubilados extranjeros suelen elegirnos como su destino perfecto. Sin embargo, hay gente que no lo hace porque no conoce todas sus ventajas.

Si has soñado con vivir tu merecido retiro en una isla o a los pies de la playa, Grecia ofrece desde hace unos años la opción perfecta para emigrar.

Nuestro vecino europeo tiene un estilo de vida muy similar al nuestro, el coste de vida es igual e incluso en algunos aspectos inferiores y, además, han creado una oportunidad única.

Si cobras una pensión de jubilación, es el momento de que te plantees mudarte a Grecia. Han creado un plan para que vivas allí con todo tipo de lujos y pagando muchos menos impuestos.

Grecia se convierte en el destino ideal para emigrar si estás jubilado

Grecia no sólo es un país con una riqueza histórica y natural excepcional, sino que además tiene muchísimos lazos culturales con España. Si te gusta la vida mediterránea, no necesitas renunciar a ella.

Además, Grecia sólo está a un par de horas en avión de España, así que podrás venir a ver a tus nietos y a tu familia siempre que quieras. Ten en cuenta que hay vuelos directos.

Pero lo que ha convertido a Grecia en el país perfecto para emigrar si vas a jubilarte es la ventaja fiscal que lanzaron en 2020. Es tan espectacular que los expertos la han equiparado con una visa dorada.

En resumen, los pensionistas extranjeros pueden acogerse a un tipo impositivo único del 7% sobre sus ingresos, lo que supone una gran diferencia respecto a la carga fiscal en España.

Este beneficio fiscal te permitirá disponer de una mayor cantidad de tu pensión y mejorar tu calidad de vida. Aunque el coste de vida es parecido al de España, con esta medida vas a ahorrar mucho más dinero.

Cómo pagar sólo un 7% de impuestos si te mudas a Grecia

El principal requisito para pagar únicamente un 7% de impuestos en Grecia es cobrar una pensión de jubilación de otro país. Además, deberás demostrar que resides allí.

Es decir, es necesario trasladar el domicilio fiscal a Grecia y residir en el país al menos 183 días al año. En resumidas cuentas, esto implica pasar algo más de seis meses en territorio heleno.

Debes considerar que esta no es la única ventaja fiscal que vas a tener en nuestro país vecino. También hay otras para la contratación de seguros y ayudas a los mayores.

Cómo emigrar a Grecia desde España

Como ciudadano de la Unión Europea emigrar a Grecia es un proceso muy sencillo. Por ejemplo, vas a poder residir durante tres meses únicamente con tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para fijar tu residencia definitivamente en territorio heleno el proceso es igual de sencillo. Sólo debes acreditar que estás vinculado a un sistema de salud pública e inscribirte en el municipio correspondiente.

Como pensionista español eso no es ningún problema, ya que sigues teniendo derecho a la sanidad pública. Puedes consultar toda la información aquí.