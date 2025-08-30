Verónica Romero señala al culpable de no triunfar tras salir de ‘Operación Triunfo’: «Fue alguien de arriba»

Y ahora Sonsoles continúa su travesía por Antena 3. El popular formato de actualidad se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pepa Romero está siendo la encargada de dirigir el timón en ausencia de Sonsoles Ónega, que se encuentra de vacaciones. Por ello, recientemente, ha recibido en el programa Verónica Romero, que acudió como invitada para hacer un repaso de su carrera profesional. Un encuentro televisivo donde la artista se sinceró, como nunca antes, y habló de lo que vivió tras su paso por Operación Triunfo.

«Nunca lo he contado», comenzó diciendo. «A algunos nos dejaron ahí de la mano de Dios. Yo he tocado fondo y he tenido pocas ganas de nada. Ni levantarme de la cama. Después de salir de la Academia el trato no era muy agradable. No lo he contado nunca, pero dentro de la Academia alguien dijo que Verónica no podía resaltar entre los demás, fue alguien de arriba», relató. Recordemos que Verónica Romero formó parte del talent show musical en el año 2001 y fue compañera de estrellas actuales como David Bisbal, Rosa López, Chenoa y David Bustamante, entre otros.

Como no podía ser de otra manera, las declaraciones de Verónica Romero no dejaron indiferente a la presentadora del programa. Y es que, la comunicadora no pudo evitar su cara de asombro. Lejos de quedar aquí, la artista también recordó a Álex Casademunt, su compañero especial en el concurso. Pues, como es bien sabido por todos, ambos vivieron un romance en la Academia.

«Desde todo el amor de mi corazón, Álex ha sido y será esa persona que me conquistó el corazón. Era un amor incondicional. Para los que le habéis conocido, Álex era chispeante, alegre… Era un prodigio, se leía un guion y con una vez tenía suficiente», recordó con nostalgia. «Tenía mucho talento y me conquistó. Me trajeron a mi pareja de entonces a la Academia para dejarlo. Yo a Álex le di solo un beso, porque me contuve», dijo.

De esta manera, la cantante hizo referencia también a la pareja que tenía antes de entrar en la Academia. Un romance que, por lo que reveló, no acabó en buenos términos. «Ante todo con esa persona se había terminado en Navidades, pero no pude decirlo. Esa persona hizo cosas que a mí y a mi familia nos dolieron», contó Verónica Romero.

Fue entonces cuando ella y Álex apostaron por comenzar su relación sentimental. Sin embargo, no duraron demasiado. Pues, sus respectivas carreras musicales fueron detonantes para ellos. Por lo tanto, tras acabar el concurso, tomaron caminos por separado. «Se dejó la relación sentimental, pero nunca la relación de amor incondicional. Doy gracias por haber tenido más que una amistad con él», confesó. «Es muy complicado hablar de él, pero es mi pedacito del cielo», agregó.