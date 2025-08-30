Arturo García Sancho, Manuel en ‘La Promesa’, denuncia una estafa con su imagen: «No caigáis»

Para nadie es un secreto que, con los avances tecnológicos, las estafas han ido en aumento. Tristemente, cada vez son más las personas que caen en este tipo de engaños. Pero, por mucho que se avise a la gente de la situación y se les advierta de tener precaución, sigue sucediendo. De hecho, recientemente, el actor Arturo García Sancho se ha visto obligado a emitir un comunicado en sus redes sociales. Una publicación donde ha querido avisar a sus seguidores de una nueva práctica fraudulenta que se está realizando en su nombre. Y es que, el artista no piensa tolerar este tipo de situaciones, mucho menos de personas que se hacen pasar por él.

Arturo García Sancho es conocido por el público por dar vida al personaje de Manuel en La Promesa. La ficción, de Televisión Española, se ha convertido en una de las producciones españolas más vistas y populares de la parrilla televisiva española. Un éxito arrollador que ha ayudado a sus actores a alzar mucho más su nombre en el medio. Por ello, y teniendo en cuenta estos factores, no es de extrañar que muchos hackers intenten usurpar su identidad para realizar fraudes. Al fin y al cabo, son figuras públicas con una gran cantidad de fans.

En plataformas como Instagram, el actor cuenta con más de 60.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, durante las últimas horas, ha publicado un vídeo diferente. «Hay una cosa que me está preocupando mucho. Varias personas me están diciendo que hay gente que se está haciendo pasar por mí y están pidiendo dinero», comienza explicando el actor.

El artista ha querido destacar que solamente tiene dos cuentas en redes sociales, una en Facebook y otra en Instagram. Cualquier otro tipo de cuenta existente no es suya y quien la dirija es alguien completamente ajeno a él. «Toda cuenta que se salga de esas dos ni es mía ni soy yo», ha señalado.

Según ha explicado el joven, los estafadores no solo se están haciendo pasar por él. Al parecer, le dicen a la gente que se vaya a otra aplicación que funciona «como una especie de chat privado» y ahí les piden dinero. Una situación que ha llegado a oídos del actor, por parte de varias personas. Por ello, ha querido tomar medidas y se ha mostrado muy contundente.

«Jamás os pediría dinero y jamás os pediría que fueseis a otra aplicación», ha indicado Arturo García Sancho. «Cualquier persona que quiera estafar de esta manera, primero, mi repulsa y, segundo, por favor, no caigáis. Jamás voy a hacer algo así. Ese no soy yo», ha añadido. Además, y lejos de dejarlo ahí, ha querido dejar una cosa clara.

«Seguramente, si sigue pasando, lo denunciaré a la Policía y habrá que hacer algo», sentenció. «De momento, lo que puedo hacer es esto que estoy haciendo. Deciros que, por favor, no caigáis en ninguna estafa de estas. Yo soy la persona que está en este Instagram y en mi página de Facebook. No tengo más. Jamás os pediré que vayáis a otra página para hablar con vosotros y jamás os pediré dinero ni nada parecido», ha indicado. Un mensaje muy contundente con el que el joven ha sorprendido a todos.