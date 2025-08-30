El PNV marca otra línea roja a Sánchez: «Cuidado con centralizar competencias con la excusa de los incendios»

Otro socio del Gobierno de Sánchez, el PNV por boca de su presidente, Aitor Esteban, no permite al presidente que deje de notar su aliento tras la oreja: ahora ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que no admitirá que se centralicen competencias de País Vasco y Navarra con «la excusa» de actuar ante la supuesta inacción de las comunidades autónomas gestionadas por el PP ante los incendios.

Responde así Esteban a las últimas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien esta semana ha recriminado a las comunidades autónomas falta de prevención ante los incendios y retrasos en pedir medios para combatirlos.

«Es posible que haya sido así, pero aviso a navegantes: cuidado con pretender con esta excusa centralizar competencias que afecten a la comunidad autónoma vasca o a la Comunidad Foral de Navarra. Las competencias en esos asuntos son de nuestro país (sic) y no vamos a permitir que se retroceda ni un ápice en ese ámbito», ha destacado el líder del PNV sobre la gestión de incendios.

El presidente del PNV ha criticado que el PSOE está «pegado al poder como una lapa». «No importa si hay Presupuesto o no lo hay, que invente y ponga sobre la mesa periódicamente planes de regeneración, que no tenga mayoría para gobernar porque algunos de sus socios son como el perro del hortelano, ni quieren gobernar ni dejan gobernar», ha afirmado.

El líder del PNV considera que el Partido Socialista «tiene un problema con algunos de sus altos cargos y que se enreda día sí y día también con el PP en discusiones bizantinas, sin buscar acuerdos». «Basta que uno proponga una cosa, para que el otro la bloquee inmediatamente, incluso en asuntos tan serios como la gestión medioambiental o las ayudas a afectados y damnificados por fenómenos y catástrofes naturales como los terribles incendios de este verano», ha lamentado.

En todo caso, ha dicho que nadie dude que el PNV va a ser constructivo y seguirá hablando «continuamente» con el Partido Socialista en las instituciones vascas, con los que gobiernan en coalición.

Por otra parte, ha calificado de «decisión nefasta, equivocada» y que «estropea la convivencia» el proyecto para poner en marcha un centro refugiados de grandes dimensiones, con 350 plazas, en la antigua residencia Arana de Vitoria.

También ha aludido a las declaraciones de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, que «ha vuelto a defender» el centro Arana en Vitoria, y ha afirmado que, si estuviera ya en marcha, no habría malienses en las calles vascas, a la espera de tramitar su asilo.