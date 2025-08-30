Hallan un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma

Imagen inédita la que se ha vivido a media tarde de este pasado sábado con la aparición de un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma, causando gran impacto entre los bañistas.

Gracias a la marea, el cuerpo del animal ha llegado a la orilla. En ese momento, los usuarios de la playa que estaban disfrutando de su jornada de sol y playa lo han sacado a la arena y han aprovechado para fotografiarse con el tiburón.

El escualo presentaba una fuerte mordida en el cuerpo, lo que se presupone que el animal estaba previamente enfermo y desorientado antes de ser atacado y morir.

La escena ha levantado gran expectación entre los residentes y turistas que se encontraban en Can Pere Antoni. Muchas personas se han acercado con gran curiosidad hasta el tiburón para ver qué había ocurrido y observar la criatura de cerca.

Tiburones en Baleares

Cabe recordar que la mitad de los tiburones y rayas del mar balear están en peligro de extinción. El último Informe Mar Balear recomienda ahora que el quelvacho entre en el libro rojo de especies amenazadas de las Baleares, después de que las capturas de este tiburón se hayan reducido un 77% en 12 años.

El estudio, que ha sido elaborado por los expertos en elasmobranquios -tiburones y rayas- Biel Morey, Olga Reñones y Francesc Verger, se basa en los datos recogidos en la lonja de Palma sobre las capturas de tiburones y rayas entre el año 2009 y el 2021.

Según el Informe Mar Balear, actualmente, hay 59 especies de tiburones y rayas registradas en aguas de las Baleares, de las cuales 30 están amenazadas y seis ya se consideran extintas localmente. Con los nuevos datos sobre el quelvacho que recoge el estudio, el número de especies amenazadas de elasmobranquios pasaría a 31.