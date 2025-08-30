Así es la nueva vida de Jorge Berrocal, el mítico concursante de ‘GH 1’: ahora trabaja en un aeropuerto

Si hablamos de formatos televisivos legendarios, indiscutiblemente, Gran Hermano se encontraría en la lista. El popular concurso de convivencia se ha convertido en uno de los más vistos de la pequeña pantalla. De hecho, los espectadores de Mediaset España han sido testigos de numerosas ediciones a lo largo de los años. Pero, como todo en la vida, la que siempre deja huella es la primera. Si hacemos un viaje al pasado, muchos recordarán el nombre de participantes como Ismael Beiro, Ania Iglesias, Iván Armesto, Israel Pita, Silvia Casado, Vanessa Pascual o Jorge Berrocal. Una serie de rostros que formaron parte de la televisión durante 90 días.

Un ascenso a la fama que tuvo sus orígenes en Guadalix de la Sierra y que continuó durante los años siguientes. Pero, ¿qué ha sido de estos primeros concursantes de GH? Recordemos que Jorge Berrocal se enamoró de María José Galera, quien fue la primera en salir del concurso. Tras el programa, se convirtió en uno de los colaboradores más habituales de Telecinco. Pero, su trabajo en la cadena no fue muy duradero. Actualmente, el hombre vive completamente alejado del mundo del entretenimiento y trabaja en un aeropuerto de Málaga. El equipo de Lecturas ha tenido la oportunidad de entrevistarle.

Desde que dio el salto a la televisión por GH han pasado más de 25 años. Una época dorada en la vida de Jorge Berrocal que recuerda con cariño. Eso sí, no todo fue un camino de rosas. «Lidié con personas y situaciones que jamás pensé que tendría que lidiar, pero sin duda fue un aprendizaje», ha contado en su entrevista.

La primera edición del concurso ha pasado a la historia por sus increíbles datos de audiencia. Pues, llegó a sumar 7.733.000 espectadores y un 51,2% de share. Un éxito arrollador que Berrocal no supo gestionar de la mejor manera. «Te dejas llevar, aconsejar y hacer cosas que no era lo más ideal y positivo para tener después un recorrido en el entretenimiento», comentó. Y es que, el ex concursante se sintió muy utilizado.

«Te ven como un producto, algunos que hay transformarlos más y a otros menos, pero lo que quieren es sacar el mayor rendimiento en el menos tiempo posible. Si no tienes gente al lado que te lleven bien, acabas mal», dijo sin filtros. Asimismo, respecto a una participación futura en televisión, confesó que no es algo que tenga en mente.

Jorge Berrocal no tiene reparos en concursar para formatos como Tu cara me suena o Supervivientes. Pero, lo que no quiere es tener que colaborar después en otros programas de la cadena. Respecto al dinero ganado en sus años de fama, se sinceró. «En aquel momento se pegaban navajazos por un puesto en el que yo estaba. Quizá yo viví la segunda época en la que mejor se pagaba», comenzó diciendo.

«Monté una productora en Zaragoza, pero la tuve que dejar. Vino la crisis, trabajé en hostelería y tuve que reinventarme», confiesa. Asimismo, ha señalado que se encuentra entretenido con su actual puesto de trabajo. «Me estoy preparando para conductor y coordinador de vuelo. El trabajo es muy duro, pero sí estoy contento», sentenció. Respecto al amor, en el 2016 se casó con Marina y llevan 14 años de relación.