La nueva película de Óscar Casas, Luis Zahera y Ana Milán que te va a encantar: fecha de estreno y dónde se puede ver

Con la llegada del fin de semana, los cines españoles se preparan para recibir las principales novedades cinematográficas. En concreto, la inminente próxima jornada del mercado de la exhibición proyectará dos reclamos internacionales de renombre, como son la secuela de Five Nights at Freddy’s y Valor sentimental, uno de esos filmes autorales que podrían dar la campanada en los Oscar de 2026. Sin embargo el público patrio, sobre todo el adolescente, parece tener su mirada puesta en la nueva película de Óscar Casas: Me has robado el corazón.

Siguiendo de alguna manera los pasos de su hermano mayor, el catalán lleva años siendo uno de los jóvenes intérpretes nacionales más queridos por la audiencia. Debutó siendo todavía muy pequeño en el apartado televisivo, formando parte del elenco recurrente de series como Cuéntame cómo pasó, Abuela de verano o Planta 25. Poco a poco, el actor fue creciendo y apareciendo en ficciones seriales y largometrajes cada vez más ambiciosos, con el reto de abordar personajes complejos de la talla del deportista olímpico Gervasio Deferr para la miniserie El gran salto. En 2023 protagonizó Mi soledad tiene alas, la ópera prima como director de su hermano Mario. Ahora, la nueva película de Óscar Casas tendrá como objetivo funcionar como un imán para el público joven en el contexto de una taquilla navideña repleta de estímulos audiovisuales potentes. Pero ¿de qué trata realmente Me has robado el corazón? ¿es la típica comedia romántica? ¿Qué otras estrellas aparecen en el reparto?

La nueva película de Óscar Casas

Si nos remitimos a la sinopsis oficial, Me has robado el corazón nos recuerda a otras propuestas alocadas del cine norteamericano como Baby driver. La historia sigue a Eric (Casas), un joven ingeniero que tras cometer un atraco a un banco, contacta con Vera a través de una app de citas. Engañándola, Eric la convence para que sea su conductora en su huida a Galicia, mientras la policía les sigue los talones.

Tenemos un plan para robarte el corazón: un atraco, una app de citas y una huida casi imposible…¿Te atreves a descubrirlo?. Óscar Casas y Ana Jara en la comedia romántica del año. ❤️‍🔥 #MeHasRobadoElCorazón, exclusivamente en cines 5 de diciembre. pic.twitter.com/xboeqMvMlp — Sony Pictures España (@sonypictures_es) October 7, 2025

El tráiler se presenta como una road movie cargada de humor, utilizando la excusa de la huida criminal para profundizar en una atípica historia de amor que pretende alejarse de los tropos a los que el cine nacional nos tiene acostumbrados.

Ana Jara y Óscar Casas deslumbran en el photocall del evento especial de#MeHasRobadoElCorazón; exclusivamente en cines 5 de diciembre. pic.twitter.com/Ggh3lMHdHN — Sony Pictures España (@sonypictures_es) December 3, 2025

La nueva película de Óscar Casas cuenta con la inestimable participación de Ana Jara (¿Quién es quién?) en el papel de Vera y a Luis Zahera (As bestas) encarnando al tío de Eric, quien además es policía. El resto del casting se completa con Antonio Pagudo, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutiérrez, Francis Lorenzo y el cantante Pol Granch.

El guion parte de una idea original de Alberto Arruty que la directora Chus Gutiérrez (Poniente) ha adaptado al terreno del libreto.

El resto de estrenos de la cartelera

Mientras los cines esperan la llegada del fenómeno comercial de Avatar: Fuego y ceniza, a Me has robado el corazón le acompañan varios estrenos, aparte de Five Nights at Freddy’s 2 y Valor sentimental.

Los espectadores encontrarán este fin de semana el estreno de otro thriller español como Golpes y de Eternity, la comedia romántica de A24 que ha sorprendido a la crítica norteamericana.

Me has robado el corazón estará disponible en los cines españoles desde el 5 de diciembre.