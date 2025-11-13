Un hombre en una noche de mujeres. Ese ha sido Óscar Casas durante la entrega de los premios Glamour Women of the Year 2025, celebrados este 12 de noviembre en Madrid. Durante la gala, el actor fue reconocido como Hombre del Año pero, más allá de este agradecimiento, lo cierto es que el intérprete no pasó desapercibido cuando llegó al photocall del acto, donde habló como nunca sobre su actual situación sentimental y su intención de convertirse en padre.

«Me siento un intruso. Hoy es el día de la Mujer del Año, pero bueno, estoy muy agradecido de poder estar aquí, alrededor de mujeres increíbles. Así que feliz, porque si de algún modo puedo llegar a ser el Hombre del Año es por ellas y por las mujeres de mi vida, las cuales me hacen ser quien soy», comenzaba a decir. Óscar proseguía asegurando que dedicaba el premio a todas las mujeres de su vida, pero en especial a su madre, a la que considera «toda una súper woman». «Nunca he conocido a nadie igual que a ella […] Ojalá parecerme a ella cuando crezca. Y lo digo muy en serio», expresaba.

Óscar Casas en los premios Glamour Women of the Year 2025. (Foto: Gtres)

La declaración de amor de Óscar Casas a Ana Mena

Hablando de las mujeres de su vida, Óscar Casas no ha tenido problemas en mencionar a Ana Mena, su novia. Llevan juntos desde finales de 2024 y, aunque al principio preferían tratar su relación desde la más absoluta discreción, actualmente han cambiado de actitud y no se muestran celosos a la hora de hablar de su romance. «Estamos muy contentos y muy felices. Es una niña preciosa, muy artista. De hecho, está haciendo un disco precioso con el que la gente va a flipar bastante», decía, añadiendo que él le apoyará siempre «en todo lo que pueda».

Pero esto no ha sido todo. Y es que durante el desarrollo de la gala, Óscar y Ana se han mostrado muy cómplices. Hasta el punto de que cuando el actor ha recogido su premio como Hombre del Año, se ha declarado públicamente como nunca antes lo había hecho. «También se lo dedico a esta chica tan guapa. Te quiero», decía tímidamente mientras le cogía la mano y dejaba a todos los asistentes sorprendidos.

¿Quiere Óscar Casas ser padre?

Además de hablar de las mujeres más importantes de su vida, los reporteros también han querido preguntar a Óscar por su intención de convertirse en padre de familia numerosa, algo a lo que ha respondido de una manera muy natural. «Yo todavía no he pensado en eso. Pero sí me gustaría tener como 12», decía entre risas.

Óscar Casas en los premios Glamour Women of the Year 2025. (Foto: Gtres)

Óscar proviene de una familia de cinco hermanos, y siempre se ha mostrado muy orgulloso de la educación que ha recibido por parte de sus padres, así como del fuerte vínculo que mantienen todos ellos en los momentos más importantes de sus vidas. Es por ello por lo que siempre ha generado una gran expectación saber si alguno de ellos querrá seguir este modelo de familia en un futuro. De hecho, Mario Casas confesó durante la premier de su último proyecto cinematográfico, titulado La Cena, que aunque él «no tendría cinco hijos», no le importaría tener «dos o tres».