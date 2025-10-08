Ana Mena: del día que no pudo cantar ante el Papa a la canción que Ayuso no deja de tararear

Este miércoles, Ana Mena se sienta en el plató de El Hormiguero, donde compartirá con Pablo Motos los secretos de su exitosa carrera y los detalles de sus proyectos más recientes. La cantante malagueña, conocida por hits como Bellodrama, ha conquistado al público por su talento, su cercanía y su autenticidad. Aunque actualmente su relación con Óscar Casas ha aumentado su presencia mediática, Ana Mena ya contaba con una sólida trayectoria y reconocimiento en España e internacionalmente, construida a base de trabajo constante desde su infancia y de un paso impecable de la interpretación a la música pop y urbana.

Nacida en Estepona en 1997, Ana mostró desde muy pequeña su pasión por la música y la interpretación. Participó en concursos como Veo Veo, Menuda noche y My Camp Rock 2, que ganó, abriéndole las puertas a proyectos con Disney y a la película La piel que habito de Pedro Almodóvar, donde interpretó a la hija de Antonio Banderas. Paralelamente, lanzó sus primeros sencillos, pero fue con colaboraciones internacionales y temas en italiano como D’estate non vale que comenzó a despuntar fuera de España, convirtiéndose en una de las voces más escuchadas en Italia y logrando múltiples discos de platino.

Su reconocimiento internacional llegó incluso a obligarla a tomar decisiones complicadas. En 2021 fue invitada a actuar en la Gala de Navidad del Vaticano ante el Papa Francisco, una oportunidad histórica que solo artistas como Alejandro Sanz habían tenido antes. Sin embargo, Ana tuvo que cancelar su actuación por compromisos con el Festival de Sanremo, cuya normativa de exclusividad le impedía participar en otros eventos televisados antes del certamen. «Fue difícil, pero Sanremo era un sueño que no podía dejar pasar», explicó la artista, que ve en Italia una parte fundamental de su carrera y de su inspiración musical.

Tras consolidarse internacionalmente, Ana Mena comenzó a afianzarse en España con proyectos como la serie Vive cantando y colaboraciones con Belinda, CNCO y Becky G, que preparaban el terreno para su exitoso álbum Bellodrama. Este disco no solo refleja su estilo único, sino también su capacidad de conectar con el público de manera auténtica, llegando incluso a conquistar a personajes públicos como Isabel Díaz Ayuso, que según fuentes cercanas no puede dejar de tararear algunas de sus canciones.

Además de su faceta musical, Ana ha desarrollado una carrera como actriz, participando en series como Supercharly o Bienvenidos a Edén, y en películas como Viaje al cuarto de una madre. Esta versatilidad le ha permitido alternar proyectos musicales con cinematográficos, manteniendo su presencia en diversos frentes del entretenimiento y demostrando su talento multidisciplinar.

En su vida personal, Ana ha sabido combinar su carrera con momentos de desconexión y autocuidado. Tras un parón en redes sociales en septiembre, reapareció con un posado desnuda y una emotiva carta explicando que necesitaba descansar, reconectar con su familia y escribir música sin presión. Actualmente mantiene una relación con Óscar Casas, con quien ha trabajado en la película Ídolos, demostrando que sabe equilibrar su vida sentimental con la profesional sin perder la privacidad que siempre ha querido conservar.