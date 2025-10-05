Isabel Díaz Ayuso lamenta la muerte de Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura

Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura y antiguo líder regional del PSOE, ha fallecido a los 66 años a causa de un cáncer. La familia y sus compañeros de partido han dado la noticia a primera hora de la mañana y las reacciones no se han hecho esperar. Una de las políticas que ha dado un paso adelante es Isabel Díaz Ayuso, quien ha utilizado sus redes sociales para lamentar la triste pérdida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acumula más de 10.000 seguidores en X (antiguo Twitter) y ha aprovechado este altavoz para mandar un mensaje cargado de sentimiento: «Lamento muchísimo su fallecimiento. Como ha sucedido con el presidente Lambán, la política española pierde a un líder socialista con el que se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro. ¡Una pena!». Después de estas palabras adjuntaba una imagen de Fernández Vara y se despedía diciendo: «Un gran abrazo a todo su entorno».

Mensaje de Isabel Díaz Ayuso. (Foto: X)

Isabel Díaz Ayuso está en lo cierto. Fernández Vara contaba con una importante trayectoria dentro del PSOE, de hecho, fue presidente de la Junta de Extremadura durante dos mandatos: entre 2007 y 2011 y entre 2015 y 2023. También fue secretario general del partido en la mencionada región desde 2008 hasta 2024, año en el que tomó las riendas Miguel Ángel Gallardo.

Hay un dato importante que debemos mencionar. Ayuso ha hecho referencia a la pérdida de otro político que también dejó huella en el PSOE: Javier Lambán, ex presidente del Gobierno de Aragón. Falleció el 15 de agosto de este mismo año y dejó un gran vacío ente sus compañeros de partido. Lo importante es que, tanto Lambán como Fernández Vara, fueron objetivos y se plantaron contra Pedro Sánchez después de comprobar sus malas decisiones.

Mensaje de Pedro Sánchez. (Foto: X)

Precisamente, el presidente del Gobierno también ha querido pronunciarse tras este suceso y también ha recurrido a X para mostrar sus condolencias: «Con enorme tristeza despedimos a Guillermo Fernández Vara, referente socialista que dedicó su vida a Extremadura. Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España. Mi abrazo más sentido a su familia y amigos».

El mensaje de Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha seguido los pasos de su compañera Isabel Díaz Ayuso y también ha mandado un mensaje público tras la pérdida de Guillermo Fernández Vara. En su caso, ha escrito: «Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz».

Con todo esto, podemos decir que la política se ha vestido de luto para despedir a una persona que, de una forma u otra, quedará en el recuerdo de sus compañeros. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, estaba casado y tenía dos hijos, así que hoy es un día muy complicado para toda la familia. Por suerte, el entorno está recibiendo innumerables muestras de apoyo que serán importantes para hacer frente a esta triste noticia.