Hoy la política llora la muerte de Guillermo Fernández Vara, que ha fallecido a los 66 años víctima de un cáncer. El que fuera presidente de la Junta de Extremadura y líder de los socialistas en esta región fue diagnosticado de un tumor en el estómago en 2023.

Este domingo, el partido ha comunicado su fallecimiento y son muchas las voces que se han pronunciado al respecto. La presidenta extremeña, María Guardiola, ha sido una de las primeras en mostrar sus condolencias. «Fue un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, esfuerzo y un trato de cercanía que siempre recordaremos», ha señalado la popular en un comunicado en nombre del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha recordado que «la política española pierde a un líder socialista con el que se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro».

Por su parte, el presidente extremo, Emiliano García-Page, ha escrito en redes sociales que recibe «con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de un referente político con un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado «conmocionado» y ha dicho que fue «un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura».

Juanma Moreno, presidente andaluz, también ha destacado de Vara que fue «un hombre con sentido de Estado, entregado a su tierra y su gente, y comprometido con España».

Pedro Sánchez, con quien Fernández Vara fue muy crítico por la deriva del PSOE, ha señalado que despide «con enorme tristeza a un socialista que dedicó su vida a Extremadura». «Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España», ha escrito en la red social X.

Alberto Núñez Feijóo también se ha pronunciado tras conocer la triste noticia. Lo ha hecho con un mensaje a través de redes sociales: «Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos».

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que «la gran virtud» del ex presidente extremeño fue «darse a los demás desde el cariño y la cercanía». En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Mérida, Antonio R. Osuna, que ha escrito un bonito mensaje de despedida: «Gracias amigo y compañero por todo lo que nos dejas, por todo lo que dejaste en mi. No te olvidaré nunca, y más importante aún, Mérida tampoco te olvidará nunca. Hasta siempre, Guillermo.