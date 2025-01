Primeras palabras de Óscar Casas tras confirmarse su romance con Ana Mena

Ha sido la noticia más sonada de final de año. Óscar Casas y Ana Mena han comenzado una relación sentimental. Al menos eso apuntan las imágenes que han trascendido de ambos, en las que aparecen fundiéndose en un romántico y apasionado beso. Hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero con la llegada del 2025, el actor ha decidido romper con su silencio después de disfrutar de unas vacaciones navideñas con su familia en República Dominicana.

«De verdad, no me termina de gustar lo de hablar de mi vida privada. Cuando era más joven, sí que lo compartí más. Pero ahora me he dado cuenta de que es mejor no hablar mucho», comenzaba a decir. Añadía que prefería ir poco a poco, aunque aprovechaba su intervención para destacar que era Ana era una chica «fantástica y maravillosa».

Óscar Casas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Entre risas y con las mejillas coloradas, Óscar no respondía a las preguntas de las reporteras sobre si había comenzado o no un romance con Ana, dejando en el aire lo que hay entre ellos. Aunque los calificativos escogidos para definirla (junto con las imágenes publicadas) dejan entrever que existe una relación muy especial.

