Este 2024 se cierra sabiendo que Ana Mena y Óscar Casas son una de las nuevas parejas sorpresa del año. De hecho, cada vez salen a la luz más detalles que confirman que están consolidando su sonado romance. Sin ir más lejos, este 22 de diciembre el intérprete se desplazó hasta el emblemático WiZink Center, que se sitúa en la avenida de Felipe II, para ver en primera persona el último concierto de la gira de la cantante.

Consolidan su amor

El hermano de Mario Casas no quiso perderse el cierre de gira de Bellodrama Tour. Por ello, como un espectador más, se sentó en una de las localidades del palco para disfrutar del espectáculo que ofreció la intérprete de Quiero decirte.

Ana Mena durante un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Con una actitud relajada y sonriente, Óscar se hizo selfies con algunos fans y estuvo charlando con ellos de manera distendida. Una vez comenzó el concierto, Óscar Casas pudo ver cómo Ana Mena reaparecía sobre el escenario vestida de novia para interpretar uno de sus icónicos temas. El protagonista de Mi soledad tiene alas no acudió solo, sino que asistió acompañado de su representante y su hermano pequeño, por el que siente verdadera devoción.

Óscar Casas durante un concierto de Ana Mena. (Foto: Gtres)

El vestido de novia de Ana Mena

Para interpretar una de sus canciones, la cantante optó por vestirse de novia con un mini vestido blanco con cola, cuya parte de atrás era más larga que la de delante. El diseño presentaba un escote de palabra de honor y las transparencias y la pedrería se convirtieron en las grandes protagonistas del modelito al que incorporó un velo y un ramo de flores azules.

Ana Mena sobre el escenario vestida de novia. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Ana Mena no dudó en decir unas palabras después de un perfecto broche de oro a su gira. «No sabéis lo que ha sido preparar esto. Os quiero dar las gracias por estar aquí en esta noche especial para mí. Hemos querido ponerle todo el corazón, esfuerzo, sacrificio y el tiempo que no teníamos para cerrar esta etapa de la manera más elegante que se nos ha ocurrido, que era una boda», expresó, emocionada, ante la atenta mirada de Óscar Casas.

¿Cómo se conocieron Ana y Óscar?

Ana Mena y Óscar Casas se han convertido en la pareja del momento. Su historia de amor se confirmó hace tan solo unos días cuando fueron vistos besándose por las calles de Madrid. Imágenes que compartió el programa Fiesta, espacio presentado por Emma García en Telecinco.

Ana Mena en medio de una actuación. (Foto: Gtres)

Es necesario destacar que, la artista y el actor trabajaron juntos a finales del año pasado cuando protagonizaron Ídolo, una coproducción entre España e Italia.