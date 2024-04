De Ana Mena a Naiara, ganadora de ‘OT’: los ‘looks’ más atrevidos de LOS40 Primavera Pop

El cambio de estación ha traído de vuelta la primavera a nuestras rutinas diarias, y como ha sido tradición durante los últimos 20 años desde 2005, LOS40 Primavera Pop también ha regresado en todo su esplendor. Una vez más, el Wizink Center de Madrid se engalanó para recibir uno de los carteles más impresionantes de los últimos años, con la presencia de artistas como Ana Mena, Álvaro de Luna, Dani Fernández, además de los tres finalistas de la última edición de ‘Operación Triunfo’. Pero, antes de poner a vibrar el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, los famosos lucieron sus mejores atuendos en la alfombra roja. Estos han sido nuestros estilismos favoritos.

Rocío Camacho

Rocio Camacho, con un vestido rojo./ Gtres

Rocío Camacho, que se ha convertido en una de las creadoras de contenido más valoradas por sus vídeos mensuales de salud mental, fue una de las mejores vestidas de la gala. La influencer lució un vestido midi de mangas largas en un vibrante tono rojo. La prenda presentaba detalles adicionales como un cinturón adornado con tres flores, que realzaban su cintura, y una falda fruncida que añadía un toque de volumen y movimiento. Para complementar su atuendo, optó por unos tacones en tono nude con detalles brillantes.

Vicco

Vicco, con un total ‘look’ denim./ Gtres

Vicco decidió apostarlo todo al tejido denim para su atuendo. Escogió un top de escote corazón, con un toque asimétrico, confeccionado en tejido vaquero, que realzaba su figura y añadía un toque de estilo casual. Lo combinó con una falda extralarga del mismo material, creando así una armonía visual en su conjunto. Como complementos, optó por unos pendientes de piedras transparentes, que añadían un toque de brillo sutil y completaban su look.

Ana Mena

Ana Mena, posando en la alfombra roja./ Gtres

La presencia de la cantante Ana Mena en el evento fue sin duda uno de los momentos más destacados de la noche. Además de deslumbrar en la alfombra roja con su estilo único, ofreció una actuación inolvidable que cautivó a todos los presentes en el abarrotado Wizink Center. Para esta ocasión tan especial, Ana Mena optó por seguir una tendencia de moda audaz al prescindir de los pantalones y lucir un conjunto de cuero. Su elección incluía una chaqueta a juego, una braga que complementaba su atuendo de manera sofisticada y un pareo que añadía un toque de originalidad y estilo.

Naiara

Naiara, la ganadora de OT, con unas botas de pelo./ Gtres

Una de las actuaciones más anticipadas la noche fue la de Naiara, quien recientemente lanzó su primer sencillo después de OT 2023. Enlokiá electrizó el WiZink Center. Naiara hizo su entrada con su distintivo estilo chonipija que tanto la define. Vistió un llamativo mini vestido negro, sin tirantes, que estaba adornado con tachuelas, resaltando su personalidad audaz y vibrante. Complementó su atuendo con unas impresionantes botas de pelo que, aunque sin duda le daban un toque de moda arriesgado, probablemente también le hicieron pasar un poco de calor en esta noche llena de energía.

Ruslana

Ruslana, con un estilismo gótico./ Gtres

Ruslana fue la primera ‘triunfita’ en llegar al evento, y su presencia no pasó desapercibida. Siguiendo su característico estilo rockero, eligió un conjunto audaz que reflejaba su personalidad rebelde y segura de sí misma. Con esta elección, dejó en claro que las chicas rebeldes no solo desafían las normas, sino que también tienen un gran sentido de la moda. Su outfit estaba compuesto por una combinación de transparencias, encajes y látex negro, que creaban un look gótico impactante y lleno de actitud.