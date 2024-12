Óscar Casas y Ana Mena, juntos en Madrid: "El la coge de la cabeza y la besa con fuerza"

Óscar Casas y Ana Mena han sido pillados en Madrid, mientras disfrutaban de Usera, uno de los municipios más populares de la gran ciudad. La pareja de artistas se conocían desde hace tiempo porque trabajaron en un proyecto cinematográfico, pero el paso del tiempo ha demostrado que son mucho más que compañeros.

El hermano de Mario Casas acaba de protagonizar El gran salto, donde se mete en la piel del gimnasta Gervasio Deferr. Por su parte, la cantante está centrada en sus nuevos objetivos profesionales y cualquiera de sus movimientos se convierte en noticia. El paparazzi Sergio Garrido, consciente de la repercusión mediática de ambos artistas, ha realizado un seguimiento que ha dado resultados.

«Me había llegado un rumor pequeñito y lo he podido confirmar. Estas cosas al final se hacen grandes», ha empezado diciendo en el programa de televisión que presenta Emma García. Más adelante ha explicado qué actitud demostró Mario Casas con Ana Mena. Según cuenta, fue totalmente romántico y pasional, lo que demuestra que el romance se encuentra en su mejor momento.

Óscar Casas y Ana Mena en Madrid. (Foto: Instagram)

«Alguien me llamó y fui rápido. Les cogimos por cinco minutos, si hubiera llegado más tarde me lo habría perdido. Fue justito. Ellos quizá se enteren ahora de que les hemos pillado porque hemos dicho que fue en Usera. Él la coge de la cabeza y la besa con fuerza. Fue un beso de absoluta pasión, de cuando ya te has besado seis o siete veces. Ella se rinde a él y este a coge con mucho cariño», declara en Fiesta.

Las fotos de la pareja

El actor de Mi soledad tiene alas siempre ha sido discreto con su vida persona, pero el paso del tiempo le ha posicionado como uno de los rostros más icónicos de la crónica social. Intenta pasar inadvertido y únicamente habla de su trayectoria, pero tiene muchos seguidores y no son pocos los que quieren descubrir quién ocupa su corazón. Después de bastantes especulaciones, ya tenemos la respuesta.

Ana Mena en una alfombra roja (Foto: Gtres)

Sergio Garrido le ha hecho unas fotos junto a Ana Mena que confirma la bonita historia que están atravesando. El colaborador de Emma García defiende que el material que ha conseguido «podría ser portada de cualquier revista este miércoles», haciendo referencia a las publicaciones de corazón que salen de forma semanal.

«Son dos chicos muy famosos, muy guapos», comenta Sergio después de exponer su información.

La reacción de Mario Casas

Mario Casas reaccionando a la noticia. (Foto: Gtres)

La carrera de Mario Casas se ha construido desde abajo y ha inspirado a muchos artistas a perseguir sus ambiciones profesionales. El actor y director ha conseguido que sus hermanos ocupen un papel importante en los medios, de hecho en las últimas semanas se ha hablado mucho de Sheila Casas a raíz de su historia con Álvaro Muñoz Escassi.

Mario ha hecho acto de presencia en un evento y una reportera de Fiesta le ha preguntado si su hermano Oscar tenía novia. Él ha respondido que no lo sabía y la reportera le ha mostrado las imágenes de Sergio Garrido, así que Casas no ha tenido más remedio que reconocer: «Les han pillado». En tono de humor, ha declarado que estaba cansado de responder a cuestiones relacionadas con sus hermanos.