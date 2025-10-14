La sorprendente respuesta de Mario Casas sobre formar una familia: "Dos o tres hijos… ¿por qué no?"

Desde que Mario Casas saltó a la fama, su vida sentimental siempre ha sido noticia. El actor es considerado uno de los hombres más deseados de España, por lo que es habitual que despierte un gran interés conocer en qué punto se encuentra su corazón. A lo largo de los años, ha protagonizado algún que otro romance con varios rostros conocidos de nuestro país: desde Blanca Suárez hasta María Valverde, sin olvidarnos de Berta Vázquez o Déborah François. Ahora, el intérprete ha encontrado el amor junto a Melyssa Pinto, conocida por su paso por programas como La isla de las tentaciones o Mujeres y Hombres y Viceversa y, a juzgar por sus últimas declaraciones, está en un momento en el que busca planes de futuro muy comprometidos con ella, como formar una familia.

Así lo ha confesado el propio Mario durante la premier de su último proyecto cinematográfico, titulado La Cena. Allí, además de mostrarse muy orgulloso con el resultado del trabajo, el actor tampoco ha tenido inconveniente en detallar algún que otro aspecto de su vida privada. Como por ejemplo, su deseo de convertirse en padre de familia numerosa.

Mario Casas en la premier de la película ‘La cena’. (Foto: Gtres)

Mario proviene de una familia de cinco hermanos, y siempre se ha mostrado muy orgulloso de la educación que ha recibido por parte de sus padres, así como del fuerte vínculo que mantienen todos ellos en los momentos más importantes de sus vidas. «Yo tengo mi camino y ellos lo saben y lo respetan. […] Nunca se meten. Nos conocen y saben que cada uno aprende por sí solo», comentaba, poniendo de manifiesto la libertad y el apoyo que siempre ha sentido en su núcleo familiar. Quizá por esta razón, Mario sueña con convertirse en padre de una familia numerosa, aunque con un número de hijos más reducido.

Mario Casas en la premier de la película ‘La cena’. (Foto: Gtres)

«Cinco hijos no tendría, pero dos o tres sí, ¿por qué no?», decía entre risas. «Lo que tenga que venir vendrá […] Estoy feliz, contento y con gente buena. Y yo creo que en la vida hay que rodearse de gente así. En mi caso tengo la suerte de tener a mi familia y a otras personas que están a mi lado, gente buena. Gente con buen corazón, buena vibra y buenas cosas ante la vida», añadía.

Mario Casas y Melyssa Pinto. (Foto: Gtres)

Sobre su relación con Melyssa Pinto, Mario ha preferido no pronunciarse al respecto. Una actitud que ha adoptado desde que salió a la luz su romance con la creadora de contenido. Y es que ha justificado que siempre que pueda, intentará mantener su vida privada al margen de lo mediático. Un reto que asegura que los suyos le ayudan diariamente a conseguir. No obstante, sus recientes declaraciones sobre el deseo de formar una familia dejan entrever que atraviesa una etapa personal estable y de plenitud. Y es por ello por lo que todo apunta a que su relación con la mencionada avanza por el mejor de los caminos. De hecho, fue la propia Melyssa la que hace tan solo unas semanas también manifestó que se encontraba viviendo uno de los mejores momentos de su vida.