Mario Casas rompe su discreción con un guiño a Melyssa Pinto en redes sociales

Mario Casas y Melyssa Pinto forman, sin duda, una de las parejas sorpresa de este 2025. Desde que en marzo salieron a la luz los primeros rumores de romance entre el actor gallego y la influencer catalana, ambos han intentado llevar su relación con la máxima discreción. Sin embargo, de vez en cuando dejan pequeñas pistas en redes sociales o a través de gestos que, para sus seguidores, son todo un guiño de complicidad. El último ha sido de Mario, que no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a Melyssa en uno de los momentos más especiales de su carrera.

La ex concursante de Supervivientes ha anunciado un hito muy esperado: su debut como diseñadora de moda de la mano de la firma italiana Gioseppo. Tras años de preparación, Melyssa ha lanzado la colección Wild Muse, compuesta por cinco piezas de piel premium que buscan reflejar la fuerza, sofisticación y carácter indómito de la mujer actual. Entre sus diseños destacan dos modelos de bailarinas, unas botas y dos botines con estampados animales, todos elaborados con materiales de alta calidad. «Me inspiré en todas aquellas mujeres que cada día buscan expresarse a través de lo que llevan puesto», confesó la influencer, visiblemente emocionada al presentar este sueño cumplido.

El lanzamiento ha contado con el respaldo de amigas y compañeras televisivas como Marina García, Anabel Pantoja y Melodie Peñalver. Pero el apoyo que más titulares ha acaparado ha sido el de Mario Casas. El actor, que rara vez comenta aspectos de su vida sentimental, ha compartido en sus stories una imagen de la colección de Melyssa acompañada de un «congrats» y un corazón, un gesto breve pero suficiente para dejar claro lo orgulloso que está de su pareja.

Aunque ambos han insistido en que prefieren separar su vida personal de la profesional, es evidente que la relación atraviesa un momento muy especial y consolidado. Este verano, la pareja no dudó en disfrutar de experiencias juntos que dejaron entrever la naturalidad con la que conviven y comparten su tiempo libre. Entre sus escapadas más destacadas se encuentra un romántico viaje a Italia, donde visitaron la región de Campania y la pintoresca Positano, disfrutando de vistas al golfo de Salerno, paseos por la costa y cenas con productos locales como pasta con marisco y dulces típicos, todo ello mientras mantenían un discreto pero claro guiño de complicidad en redes sociales.

Stories de Instagram de Mario Casas.

Además, no se limitaron a viajes en pareja; también realizaron unas vacaciones familiares en El Salvador, donde se unieron a los padres y hermanos de Mario, así como a parejas y amigos cercanos. Allí, se alojaron en Al Suave House, una casa de lujo frente al mar con piscina serpenteante, jardines con acceso directo a la playa y espacios pensados para el ocio y la familia. Durante su estancia, participaron en actividades al aire libre como surf, senderismo y juegos en la playa, lo que permitió a Melyssa integrarse plenamente en la dinámica familiar de Casas. La influencer no solo acompañó a Mario en sus rutinas deportivas y momentos de ocio, sino que también compartió instantes especiales de convivencia con los hermanos del actor, destacando la naturalidad y cercanía con la que se relaciona con su entorno más íntimo.