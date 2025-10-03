Melyssa Pinto ha reaparecido ante los medios para presentar su nueva colección de zapatos. La ex concursante de La isla de las tentaciones se estrena como diseñadora de moda tras muchos años dedicada de lleno a las redes sociales. Al evento han acudido muchas de sus amigas influencers, así como sus familiares. Sin embargo, ni rastro de Mario Casas, con el que sale desde el pasado mes de marzo. La creadora de contenidos, que siempre ha expuesto a sus parejas en el universo 2.0, ha explicado la razón por la que prefiere mantener en la intimidad su idilio con el protagonista de A tres metros sobre el cielo y, además, ha desvelado un curioso apodo con el que se refiere al actor.

Melyssa Pinto explica por qué ha blindado su vida privada

Cuando la influencer de raíces portuguesas se dio a conocer en televisión, precisamente fue en un programa para encontrar el amor. La joven fue pretendienta y tronista en Mujeres, Hombres y Viceversa y, entonces, no le importaba mostrar abiertamente sus relaciones sentimentales. Sin embargo, con Mario todo ha cambiado.

Mario Casas, Melyssa Pinto. (Fotos: Gtres)

Sabido es que el intérprete español siempre ha tratado de mantener su vida privada en la más estricta intimidad. De hecho, aunque muchas de sus relaciones han sido públicas -como con Blanca Suárez o María Valverde-, ante los medios siempre ha evitado pronunciarse sobre su intimidad. Sin embargo, el pasado mes de julio, el actor decidió hacer la excepción y reaparecer públicamente con su chica en la boda de Susana Molina, al llevar a Pinto a la puerta del recinto en su coche todoterreno -aunque finalmente Casas no se quedara-.

A pesar de las evidencias, ninguno de los dos ha dado por sentada -de cara al público- su relación. Sin embargo, ahora Melyssa ha tenido que hacer frente a las preguntas de la prensa sobre Mario al ser un evento organizado por la influencer. Concretamente, la ex concursante de Supervivientes ha manifestado la razón por la que prefiere en este momento de su vida no hablar sobre su intimidad: «No volvería al pasado, quedó atrás, se aprende de las cosas y se evoluciona».

Mario Casas en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Me cuesta hablar de mi vida. Cuanto más abres tu corazón o tu vida, la gente tiene más derecho a opinar. Siempre debe ser desde el respeto y a veces te puedes sentir atacada y puede afectar a tu vida personal y puede nublar tu felicidad. Creo que sí, es necesario que la gente opine pero desde el respeto», ha explicado sobre la razón por la ue prefiere, entre otros motivos, no hablar sobre su relación con Mario Casas con el que ha dejado claro que todavía no tiene planes de pasar por el altar.