Filtran la lista de normas que han puesto Susana Bicho y Guille Valle durante su boda

El primer contacto de Susana Molina con la pequeña pantalla fue gracias a Gran Hermano. Sin embargo, su etapa dorada llegó con La isla de las tentaciones, reality al que acudió para poner a prueba su relación con Gonzalo Motoya. El tiempo demostró que no estaban hechos el uno para el otro y rompieron cuando acabó el concurso. Susana se ganó el apoyo del público, empezó a conseguir seguidores y actualmente es una de las influencers más mediáticas del momento. Esa es la razón por la que su boda ha generado tanto interés.

La ex concursante de Gran Hermano se casa en Madrid con Guille Valle, un veterinario muy discreto que prefiere estar al margen de los focos. No obstante, está a punto de contraer matrimonio con una persona muy conocida, así que hay algunos detalles que no han tardado en trascender, como por ejemplo su pasión por el mundo de los negocios.

Susana Molina y Guillermo Valle en un evento en Madrid.

Las redes sociales se han hecho eco de un vídeo de Susana Molina donde explicaba cuáles eran las normas básicas de su boda. Esta lista se ha filtrado y está generando bastante revuelo. En LOOK ponemos el asunto encima de la mesa justo antes de que pronuncie el famoso «si, quiero».

La primera petición

Una de las primeras cosas que Susana Bicho ha dejado claro a través de su cuenta de TikTok es que no quiere que haya niños, pues el evento no está destinado a ellos y considera que no es un ambiente acertado para los pequeños de la casa. «No es una prohibición, pero sí es una petición. Me gustaría que no vinieran niños o bebés a mi boda. Es por la noche y no voy a hacer una boda acorde, no voy a hacer juegos ni nada de eso. No me parece un sitio apropiado».

En este sentido hay que recordar que algunos de sus amigos tienen bebés, como por ejemplo Anabel Pantoja. Teniendo en cuenta las normas del evento, es posible que la sevillana deje en casa a su pequeña Alma.

Todo será en el mismo recinto

Susana Molina en un photocall.

«Hay cosas que tengo 100% claras. Una de ellas es que queremos que todo pase en el mismo sitio. No me quiero trasladar de un lado a otro porque no quiero perder tiempo», ha comentado al respecto. La influencer se casa en Madrid y ha elegido una finca que tenga capacidad para todos sus invitados. Allí será todo. Es decir, no se desplazará hasta ningún ayuntamiento o iglesia, pues la ceremonia tendrá lugar en el recinto donde es el banquete y la fiesta.

La sesión de fotos

Susana Molina trabaja con las redes sociales y es consciente de la importancia que tienen las sesiones de fotos, pero no se siente identificada determinadas tradiciones. «No me voy a hacer una sesión de fotos previa, no me gustan ese tipo de fotos. Y luego el día de la boda tampoco, estaremos unos 15 minutos para tener fotos más cuidadas y punto». De esta forma, depende de sus familiares y amigos para tener recuerdos de su gran día, aunque también habrá un equipo que capte momentos improvisados.

Los regalos

Susana reconoce que ha recordado la lista de invitados porque «no soy millonaria». En este sentido, también ha tenido en cuenta que muchas veces, el dinero que se gastan los novios en los regalos es innecesario, así que está pensando en no dar ningún detalle. «Esto no lo tengo muy claro, tengo mis dudas. Lo de los regalos que dan los novios… Creo que tienes que dar con algo que sea útil, que tenga que ver con los novios, hacer ese regalo por hacer, no sé», ha declarado al respecto.