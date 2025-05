María López, la actual novia de Gonzalo Montoya con la que ha olvidado a Susana Bicho

Susana Molina, más conocida como Susana Bicho en las redes sociales, está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Y es que se va a dar el «sí, quiero», el próximo 13 de junio, con su actual pareja, Guille del Valle. Por ahora, son muy pocos los detalles que se conocen sobre el enlace matrimonial, pero lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, este inminente cambio de estado civil de la influencer ha generado una gran expectación, la cual ha aumentado el interés por su historial amoroso. Un pasado donde, sin duda, destaca Gonzalo Montoya, el sevillano que conoció en Gran Hermano y con el que rompió siete años después en la primera edición de La isla de las tentaciones.

Han pasado cinco años desde dicha ruptura, y ahora la vida de ambos es muy diferente. Porque no sólo se va a casar Susana, sino que también Gonzalo ha conseguido volver a enamorarse gracias a María López, Marieta como él la llama cariñosamente. Fue a mediados de 2023 cuando sus caminos se cruzaron en un concierto y, desde entonces, no se han vuelto a separar. En septiembre de ese mismo año, el sevillano dio un paso al frente y quiso presentar a su nueva chica a su comunidad de seguidores de Instagram, donde se mostró más vulnerable que nunca expresando lo que sentía por ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9)

«Para mí, es un momento importante presentaros a la luciérnaga que me alumbró el túnel oscuro del desamor», comenzaba a escribir. «Desde el momento en el que María llegó, me hizo conocer un yo especial. Un yo mejor. Ahora es parte de mí, de nosotros. Devolvió un brillo a mis ojos que conformistamente ya decidí perder. Sólo quiero que podáis respetar y no intentéis dañar la felicidad de otras personas con comentarios que nada tengan que ver con lo único que os quiero transmitir, por si algún día vuestro camino ha sido similar al mío […] Familia Social Peregrina, María. María, Familia Social Peregrina. Presentados», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María López (@merilopezm)

Por ahora, son pocos los datos que se conocen sobre la vida personal de María. En su perfil de Instagram acumula más de 33.000 seguidores y es ahí donde ha publicado que está muy arraigada a Zaragoza y Madrid (dejando entender que una de las dos es su ciudad de nacimiento) y que es una viajera empedernida. Costa Azul, París, Venecia, Zanzíbar, Tenerife, Lisboa, Viena o Balí son solo algunos de los muchos destinos que ha visitado y que ha querido destacar en su perfil.