EXCLUSIVA| Mario Casas vende su lujosa vivienda en Torrelodones por un millón y medio de euros

Mario Casas ha dado un giro de 180 grados a su vida. Hace tan solo unos meses, salió a la luz que su corazón volvía a estar ocupado gracias a Melyssa Pinto, una influencer que saltó a la fama tras su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa y La isla de las tentaciones. Desde el principio, ambos han tratado su relación desde la más estricta intimidad, una actitud por la que el actor siempre ha optado de cara a los medios. Sin embargo, LOOK ha podido conocer en exclusiva una reciente decisión que habría tomado recientemente y que llama la atención de propios y extraños. Y es que ha puesto en venta su lujosa vivienda ubicada en el distrito de los Peñascales, Torrelodones, un municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid.

Tal y como se puede ver en la página web de Idealista, el inmueble cuenta con 300 metros cuadrados que están construidos sobre una parcela de 700 metros cuadrados. Está dotada de aire acondicionado y piscina, así como también posee un diseño personalizado que hace que la vivienda sea única y no apta para cualquier bolsillo. Y es que su precio de venta es de 1.493.000 euros. Un precio que ha llamado no ha pasado desapercibido, ya que es muy competitivo si se compara con el valor que varios medios señalaron que tenía cuando Mario lo adquirió, el cual ascendía hasta los dos millones de euros. Es por ello por lo que esta repentina venta, sumado a la rebaja de medio millón de euros del precio, deja entrever que el protagonista de Tres metros sobre el cielo tiene cierta prisa en deshacerse de ella.

En las características básicas de la vivienda, Idealista señala que se trata de un chalet independiente de dos plantas en las que se encuentran tres habitaciones (equipadas con armarios empotrados), dos baños, una terraza, una plaza de garaje y un trastero. Por otro lado, también comentan que, aunque sea de segunda mano, se encuentra en un muy buen estado.

Además, el anunciante añade que está en una urbanización que posee vigilancia 24 horas, así como también está a menos de cinco minutos en coche de todos los servicios necesarios como polideportivo, residencias, colegios, supermercados, gasolineras, restaurantes, farmacias, hoteles, estación de tren, entre otros.

A través de las redes sociales, Mario Casas y algunos de sus hermanos han mostrado, en más de una ocasión, algunas de las estancias de la casa que se ha convertido en el refugio del actor desde 2017 (año en el que la compró). Se mudó allí cuando acababa de romper su relación con Berta Vázquez y, desde entonces, la ha convertido en un lugar habitual de reunión de todos sus familiares y amigos más cercanos. La decisión de instalarse a las afueras de Madrid la tuvo clara tras tener en cuenta sus gustos: «Decidí irme a casa solo, a la montaña, con mis perras, necesito una vida lo más tranquila posible. Esa es mi felicidad», señaló a El Español. Ahora, tras conocerse que ha colocado el cartel de se vende, la pregunta más repetida es dónde se mudará el conocido actor, aunque, teniendo en cuenta las declaraciones mencionadas, es muy probable que sea alejado del centro madrileño y, quién sabe, si de la mano de Melyssa Pinto, su actual pareja.