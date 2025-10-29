Tráiler de ‘Valor sentimental’: la gran favorita del cine europeo en los próximos Oscar 2026

Todavía queda bastante para que la Academia lance la lista de las películas que competirán por las ansiadas estatuillas doradas de la meca del cine. Pero como suele ocurrir casi todos los años por estas fechas, los cinéfilos, la crítica especializada y los certámenes europeos ya celebrados ya tienen una lista con las principales favoritas en el camino hacia la gloria de la alfombra roja. Ahí están las potentes opciones de Hamnet, Una batalla tras otra, Bugonia o Los pecadores para las candidaturas más relevantes. Sin embargo, en la categoría de mejor película internacional, la preferida es Valor sentimental: la gran apuesta noruega para los Oscar 2026.

Hace escasas horas, el sello independiente Neon acaba de publicar el que será uno de los últimos adelantos promocionales de la última cinta de Joachim Trier. En España, el filme estará distribuido por Elástica Films, con un estreno programado para el próximo 5 de diciembre de 2025, mientras que en Estados Unidos el proyecto llegará a las salas prácticamente un mes antes, el 7 de noviembre. No obstante, la espera no es demasiado larga y los fans del responsable de La peor persona del mundo podrán volver a disfrutar de un drama comandado por la carismática Renate Reinsve. Pero ¿es Valor sentimental la candidata más segura para los Oscar 2026? ¿de qué trata realmente su historia? ¿quién aparece en el filme aparte de Reinsve?

Tráiler de ‘Valor sentimental’: una de las favoritas de los Oscar 2026

La trama de Valor sentimental comienza con el fallecimiento de la madre de Nora y Agnes. Una tragedia que trae de vuelta a Oslo a Gustav, el padre de estas, quien intenta reintegrarse de nuevo dentro de la familia. Si la confrontación dramática no fuese ya lo suficientemente complicada, Gustav planea rodar un largometraje que quizás trate sobre su familia, bajo el protagonismo de una estrella estadounidense en alza que parece pensada para poner a prueba los nervios de Nora.

“An absolutely breathtaking piece of filmmaking.” Joachim Trier’s SENTIMENTAL VALUE, starring Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, and Inga Ibsdotter Lilleaas, opens in NY and LA 11.7, and in select theaters throughout November. pic.twitter.com/msJKLutxcA — NEON (@neonrated) October 28, 2025

Reinsve da vida a Nora, mientras que el papel de su padre recae en los hombros de Stellan Skarsgård. Inga Ibsdotter Lilleaas es Agnes y el rol de la actriz de la futura película de Gustav es para Elle Fanning. Tras ellos, Cory Michael Smith, Jesper Christensen, Lena Endre, Anders Danielsen Lie y Catherine Cohen completan el casting principal.

Sus principales rivales: ¿podrá hacer algo la española ‘Sirat’?

Valor Sentimental se ha posicionado claramente como una de las grandes favoritas de los Oscar 2026, pero no sólo en la categoría de mejor película internacional. El trabajo de Trier podría tener cabida perfectamente tanto en el apartado interpretativo, como en las secciones principales de mejor película, dirección o guion. De hecho, por el momento su desempeño dentro de circuito de premios ya le ha valido el Gran Premio del Jurado.

Sería muy extraño que Valor sentimental no estuviese en la lista definitiva de las películas nominadas que se publicará el próximo 22 de enero. Eso sí, la competencia será increíblemente dura en el apartado internacional dada la presencia casi asegurada de la surcoreana No hay otra opción y la alemana, Sound of Falling. Falta saber si la española Sirat podrá tener su hueco en la cinco últimas apuestas y si la carrera final de los certámenes le permite ofrecer algún tipo de rivalidad al resto de grandes apuestas de los diferentes países postulantes.