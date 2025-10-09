Puede ser la sorpresa coreana en los Oscar 2026: el tráiler de ‘No Other Choice’ es pura violencia

Se presentó oficialmente en el pasado Festival de Cine de Venecia y aunque no terminó haciendo tanto ruido mediático como el Frankenstein de Guillermo del Toro o La voz de Hind, No Other Choice es uno de esos títulos que podrían obtener un gran protagonismo en el circuito final de premios. Entre otras cosas, porque este filme surcoreano ha obtenido críticas entusiastas y en definitiva, porque detrás de las cámaras se esconde uno de los mejores cineastas orientales del cine moderno: Park Chan-wook. Ahora, bajo la distribución de Neon en nuestro país, el sello publica un primer tráiler de esta comedia negra repleta de violencia.

No Other Choice adapta la novela The Ax de Donald E. Westlake, la cual ya fue llevada al cine en 2005 por Costa-Gavras, bajo el título de Arcadia. El punto de partida de la historia es tan original como simple. El protagonista, después de llevar años sin poder conseguir un empleo, idea un plan perfecto para conseguir el puesto de su futuro nuevo trabajo: acabar con la vida de todos sus competidores. El planteamiento en realidad, viene muy en la línea de las tramas por las que Chan-wook siente debilidad. Al final, hablamos del narrador que nos regaló la fantástica Old boy, pero también otras maravillas fílmicas de la talla de La doncella o Decision to Leave. El protagonista de No Other Choice desata un torbellino de muertes violentas y divertidas que funcionan como una sátira ingeniosa y demoledora contra el capitalismo.

Tráiler de ‘No Other Choice’

From master filmmaker Park Chan-wook, NO OTHER CHOICE. Starring Lee Byung Hun and Son Yejin. In Select Theaters Christmas. Everywhere January. pic.twitter.com/f08cC5mqFH — NEON (@neonrated) October 8, 2025

En el reparto de No Other Choice encontramos como principal protagonista a la estrella del cine surcoreano, Lee Byung-hun. El actor ya colaboró en el pasado con el realizador en Joint Security Area y Three…Extremes. No obstante la mayor parte del público lo reconocerá por su implicación la serie de Netflix, El juego del calamar. Acompañándole, encontramos a Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Yoo Yeon-seok, Cha Seung-won, Park Hee-soon y Yoon Ga-yi. Chan-wook adapta el libro junto a Lee Kyoung-mi, Jahye Lee y el canadiense Don Mckellar, con quien ya confeccionó el guion de la serie El simpatizante.

El adelanto muestra al protagonista enfrentándose a la pérdida de todos sus lujos y bienestar de su familia, dada su incapacidad para encontrar un nuevo empleo. Para ello, deberá terminar con la vida de su competencia de diferentes formas, siempre bajo el peso del correspondiente debate ético y moral de sus actos ya que en líneas generales, tan sólo es un hombre corriente.

El material promocional destaca por supuesto por el estilo cinematográfico de chan-wook, explayándose en movimientos de cámara imposible y perspectivas de encuadre arriesgadas y complejas. Según el propio director se trata de una película que mezcla «comedia negra, crítica social y violencia».

¿Cuándo se estrena?

Neon estrenará No Other Choice las próximas navidades en Estados Unidos. En España desgraciadamente, tendremos que esperar al 20 de marzo de 2026 para poder disfrutarla en cines.