¿El papel más extraño de Emma Stone hasta la fecha? ‘Bugonia’ muestra su último tráiler

Todavía queda un mes para poder ver Bugonia, la nueva colaboración fílmica de Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Pero hace escasas horas, Focus Features ha lanzado el que será uno de los últimos adelantos comerciales de un título en el que la doble ganadora del premio de la Academia presenta lo que parece, a todas luces, su performance más inquietante. ¿Es una extraterrestre enviada a la Tierra o simplemente otra jefa de una multinacional sin corazón? Como viene siendo habitual en su carrera, el realizador griego ha vuelto a causar un recibimiento polarizado en la prensa especializada y se prevé que cuando llegue a las salas, funcionará como un tema estrella en las redes con sus fans y detractores debatiendo si esta es otra genialidad del ateniense u otro delirio cruel de su particular humor negro.

En clave de pura paranoia, el reciente material promocional de Bugonia nos presenta a una Emma Stone secuestrada por dos conspiranoicos que creen que en realidad es una alienígena cuyo objetivo es terminar con la vida humana del planeta. Desde luego, el calendario de estrenos la ha convertido en una apuesta realmente poco frecuente para el mercado de Halloween, aunque su estilo y narrativa encaja a la perfección para con la festividad. La cinta es un remake de la coreana Salvar el planeta Tierra de Jang Joon-hwan (disponible en Movistar Plus) y marca, la cuarta colaboración seguida de la actriz norteamericana con Lanthimos. Una asociación que comenzó enérgicamente con La favorita, alcanzó su éxtasis en Pobres criaturas y desgraciadamente, se terminó depauperando con el estreno en 2024 de Kinds of Kindness.

El último filme coral del director supuso un bajón tras el éxito crítico y público de la adaptación de Alasdair Gray y ahora, Bugonia parece haber resarcido el desarrollo profesional de un dúo artístico que ha funcionado como una simbiosis clave para ambas carreras. El cine de Lanthimos ha llegado al mainstream y Stone ha reforzado su posición de productora ejecutiva, experimentando y jugando por el camino con papeles arriesgados, alejados de los convencionalismos propios del séptimo arte más comercial.

‘Bugonia’: Emma Stone en su salsa

«A modern masterpiece.» Tickets are on sale now for BUGONIA. In select theaters October 24, everywhere October 31: https://t.co/EVDZqLbsH2 pic.twitter.com/Dg3Ek9PN1C — Focus Features (@FocusFeatures) October 6, 2025

La sinopsis oficial de Bugonia es la siguiente: «Dos conspiranoicos (Jesse Plemons y Aidan Delbis) secuestran a la poderosa CEO de una gran multinacional (Emma Stone), porque están convencidos de que en realidad es una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra».

Aparte del trío de protagonistas mencionados, el resto del elenco se configura con Stavros Halkias (Sobre ruedas), Alicia Silverstone (Batman y Robin), Marc T. Lewis, Parvinder Shergill, Cedric Dumornay (Blindspotting) y Roger Carvalho (Eddy y Coby), entre otros.

Bugonia llegará a los cines estadounidenses en octubre. En cambio, en España tendremos que esperar al 7 de noviembre para poder verla proyectada en salas.

La vuelta al cine más comercial

Tras la aparente interpretación radical de Bugonia y el estreno reciente de Eddington, Emma Stone volverá al cine franquicia con Cruella 2. Un estreno que debería comenzar a rodarse a principios del próximo año para poder estrenarse en 2027. La dura es si la actriz de La la land volverá a enfocarse en apuestas puramente comerciales en el futuro o si por el contrario, continuará su fijación por la experimentación en su idilio autoral junto a Lanthimos.