‘Los Bridgerton’: se confirma la fecha en la que saldrán los nuevos capítulos de la temporada 4

Se ha convertido en el tema de conversación de casi todos durante los últimos días, y no es para menos. Pues, solo se vive un estreno de Los Bridgerton cada dos años. La popular ficción de Netflix se ha convertido en uno de los formatos más vistos de los últimos años en la plataforma de pago. La trama es una adaptación de la saga de Julia Quinn y narra la historia de amor de todos y cada uno de los hermanos. Por ello, cada temporada la protagoniza un personaje diferente. Así pues, en esta ocasión, el artista, pasional, romántico y libertino Benedict Bridgerton es la joya de la temporada.

De esta manera, el espectador ha tenido la oportunidad de ver cómo la matriarca Bridgerton organiza un baile de máscaras con el objetivo de darle un empujoncito a Benedict. Pues, mientras el resto de sus hijos hacen sus vidas y se enamoran, él y Eloise parecen ser los únicos reacios a enamorarse. No quieren ataduras y centrar su vida en un matrimonio. Pero, para sorpresa del joven, una «Dama de plata» atrae toda su atención. La afortunada es Sophie Beckett, una chica de una clase social bastante inferior a la de él.

¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’?

Netflix ya lleva un tiempo dividiendo los estrenos de sus ficciones estrella en varias tandas. En esta ocasión, y al igual que hizo con la temporada anterior, la producción ha lanzado, primeramente, cuatro entregas. El estreno oficial tuvo lugar el pasado 29 de enero y, desde entonces, se ha posicionado como la serie más vista del momento en la plataforma.

Pero, afortunadamente, todavía nos queda contenido por disfrutar. Tendremos que esperar un poco más para el estreno de los cuatro últimos capítulos, pero merecerá la pena. Y es que, el próximo 26 de febrero, el mundo será testigos del desenlace de la historia de Benedict Bridgerton y Sophie Beckett. La historia ha comenzado, claramente, con muchas inspiraciones y guiños a la Cenicienta. Pero, poco a poco, hemos podido descubrir que solamente ha sido el principio. Los Bridgerton tienen una esencia propia tan singular que cautiva a todos.

¿Habrá temporada 5 de ‘Los Bridgerton’?

Para fortuna de los fans, sí habrá más temporadas de Los Bridgerton. Debido al éxito mundial de la producción, la plataforma de Netflix ha renovado su historia por una temporada 5 y 6. Por lo tanto, todavía queda mucha historia que contar. Se desconocen las fechas de estreno y los próximos protagonistas. Pero, Eloise, la hermana Bridgerton más independiente y que nunca se deja conquistar por los encantos masculinos, tiene muchas papeletas de ser la siguiente protagonista.

Además, el universo Bridgerton sigue expandiéndose. En el 2023, los fans fueron testigos del spin off de La reina Carlota. Una manera más profunda de conocer la historia de vida y el porqué de ciertos personajes secundarios. Pero, muy pronto, habrá más. Los altos cargos de la producción han anunciado que se encuentran trabajando para el lanzamiento de un segundo spin off. Sin duda, si todo sigue como hasta ahora, nos queda mucho universo de esta historia por conocer. Y no nos quejamos.