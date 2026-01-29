Quién es Yerin Ha: su edad, su pareja y biografía de Sophie Baek en ‘Los Bridgerton’

Los Bridgerton han regresado a la plataforma de Netflix y lo han hecho de la mano de su cuarta temporada. Parece que fue ayer cuando el mundo entero quedaba estupefacto al conocer la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset. La primera temporada de la producción se convirtió en un absoluto éxito a nivel mundial. Y es que, el encanto británico de la época victoriana no dejó indiferente a nadie. Ahora, seis años después, la nueva temporada ha visto la luz y lo ha hecho con el objetivo de contar la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha).

El joven Bridgerton siempre se ha presentado como un alma libre. No le gustan las ataduras, por lo que nunca ha tenido interés en unir su vida en matrimonio. Pero, su destino cambia esta temporada. Sophie Baek ha llegado como su Cenicienta y lo hará para convertirse en la dueña de su corazón. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para conocer un poco más a la desconocida actriz que se ha convertido en la protagonista de esta cuarta temporada. ¡Este es el lado más profesional y el más personal de Yerin Ha!

Su carrera profesional

Nacida el 16 de enero de 1998 en Sídney, Australia, Yerin Ha es una actriz que tiene descendencia surcoreana. Hija de coreanos, sus padres se conocieron en una escuela de teatro. Una pasión por el mundo de la interpretación que ella heredó. Por ello, a los 15 años apostó por comenzar a labrar su futuro profesional en el medio artístico. Poco a poco, la joven fue formándose. Unos primeros pasos que la llevaron a graduarse en Bellas Artes con especialización en Teatro Musical en el Instituto Nacional de Arte Dramático (NIDA) de Sídney, en 2018.

Su primer proyecto como actriz profesional tuvo lugar en el 2019. Pues, mientras debutaba en el teatro, también formó parte de 6 episodios de Reef Break. Hasta la fecha, la actriz no ha sido fichada en muchas producciones, pero eso no le ha impedido perseguir su sueño. En la pequeña pantalla ha participado en Halo, Troppo, Sissy, Los supervivientes, Bad Behaviour y Dune: La profecía. Ahora, como fichaje del universo Bridgerton, la actriz estaría haciendo frente a uno de los momentos más exitosos de su carrera. Pues, ha dado salto a la popularidad global.

Su lado más personal

En redes sociales, Yerin Ha intenta mantener un perfil cercano con su público. Aunque, no es la más activa en estas plataformas, cuenta con más de 160.000 seguidores en Instagram. Una cifra que, seguramente, subirá tras las emisiones de los nuevos capítulos de los Bridgerton. De esta manera, la australiana comparte contenido relacionado con sus proyectos profesionales.

Por otro lado, respecto al ámbito sentimental, hasta la fecha no se sabe públicamente si Yerin Ha tiene novio o está en una relación romántica. Ella mantiene su vida personal muy privada y no ha compartido con claridad detalles sobre su pareja o si está saliendo con alguien. Por lo tanto, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado.