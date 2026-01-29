‘Los Bridgerton’: ¿cuántos capítulos tiene la parte 1 de la temporada 4 de la serie de Netflix?

Ha llegado el gran día. Después de casi dos años de larga espera, por fin, los fans de Los Bridgerton tienen la oportunidad de seguir disfrutando de la historia de esta icónica familia. La última vez que el público vio un estreno de la ficción fue en el verano del 2024, momento en el que salió a la luz la historia de Colin y Penélope. Pero, ahora, ha llegado el turno de uno de los hermanos más queridos de la familia. Y es que, no todos los días se tiene la oportunidad de ver a Benedict Bridgerton, el más artista y liberal de la familia, caer rendido ante los encantos de su futura esposa.

Sinopsis de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’

Según han anunciado, la cuarta temporada de Los Bridgerton promete superar por completo lo visto hasta ahora. De esta manera, el espectador podrá ver cómo la matriarca Bridgerton organiza un baile de máscaras con el objetivo de darle un empujoncito a su hijo. Pues, mientras el resto de sus hijos hacen sus vidas y se enamoran, Benedict y Eloise parecen ser los únicos reacios a enamorarse. Pero, para sorpresa del joven, una «Dama de plata» atraerá toda su atención. La afortunada es Sophie Beckett, una chica de una clase social bastante inferior a la de él.

En una época donde los matrimonios por conveniencia están a la orden del día, esto podría suponer un gran problema. Y es que, podría decirse que Sophie Beckett encarna perfectamente la vida de Cenicienta. Un amor imposible donde ambos deberán imponerse a la sociedad si quieren estar juntos. Además, se mostrará cuál será la nueva relación de Penélope con la reina Carlota. Pues, ya todo el mundo sabe que ella era Lady Whistledown. ¿Jugará esto en su contra?

¿Cuántos capítulos tiene la parte 1 de la nueva temporada de ‘Los Bridgerton’?

Tal y como se lleva anunciando desde hace meses, la cuarta temporada de la producción no será lanzada del tirón en Netflix. La plataforma de streaming suele dividir sus series estrella en varias tandas de lanzamientos, pues así logra que el recibimiento del suscriptor sea mayor. Y es que, tener que esperar un mes para continuar disfrutando de una serie provoca un mayor hype, sin lugar a duda.

La primera tanda de capítulos ha sido lanzada este 29 de enero y ha llegado de la mano de 4 entregas. A priori, puede parecer poco. Pero, ya avanzamos que cada episodio presenta una duración de más de una hora. Y es que, hay mucho que contar esta temporada. Por ello, los detalles no podían ser resumidos. Así pues, y continuando con la estela de las temporadas anteriores, los cuatro capítulos restantes serán lanzados el 26 de febrero. Será así cuando se completen los ocho capítulos habituales que dan forma a cada temporada de la serie.

¿Habrá más temporadas de ‘Los Bridgerton’?

Para fortuna de los fans, sí habrá más temporadas de Los Bridgerton. Debido al éxito mundial de la producción, la plataforma de Netflix ha renovado su historia por una temporada 5 y 6. Por lo tanto, todavía queda mucha historia que contar. Se desconocen las fechas de estreno y los próximos protagonistas. Pero, Eloise, la hermana Bridgerton más independiente y que nunca se deja conquistar por los encantos masculinos, tiene muchas papeletas de ser la siguiente protagonista. Sea quién sea, muy pronto lo descubriremos.