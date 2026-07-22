Sara Carbonero disfruta del paddle surf con un bañador blanco infalible (y que supera los 300 euros)

Sara Carbonero ha dado comienzo de manera oficial a sus vacaciones de verano. Tras varios meses marcados por la nostalgia por la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, la comunicadora ha lanzado un significativo mensaje que define el momento que atraviesa. «La vida es cuestión de equilibrio», ha escrito junto a una imagen a través de sus historias temporales de Instagram en la que aparece practicando paddle surf.

Además de lucir y presumir de tipazo, para esta jornada la periodista ha optado por un bañador blanco que no está al alcance de muchos y que es infalible si se quiere resaltar el moreno.

El bañador de lujo de Sara Carbonero

Para disfrutar de una jornada de deporte y desconexión junto al mar, Sara Carbonero ha apostado por una pieza de lujo que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores. La periodista ha escogido el bañador blanco de la firma francesa Eres, una de las marcas de referencia en moda de baño premium, una elección que confirma una vez más su gusto por las prendas atemporales, elegantes y de gran calidad.

En concreto, Carbonero luce el modelo Asia en color blanco, una propuesta que actualmente está disponible por 375 euros. Se trata de un diseño minimalista que destaca por su sofisticación y por una silueta favorecedora que se adapta al cuerpo gracias a su confección en tejidos técnicos de alta calidad.

El bañador está elaborado con una composición de 84% poliamida y 16% elastano, una combinación que aporta elasticidad, comodidad y un ajuste perfecto. Además, incorpora una entretela confeccionada en 68% poliamida y 32% elastano, pensada para ofrecer una mayor sujeción sin renunciar a la ligereza. Uno de los aspectos más llamativos del modelo Asia es su escote cuadrado, una tendencia que sigue ganando protagonismo temporada tras temporada por su capacidad para estilizar la figura y aportar un aire elegante. A ello se suman los tirantes anchos, que garantizan una mayor comodidad, y los paneles en la cintura, un detalle de diseño que añade textura a la prenda y ayuda a realzar la silueta de forma sutil.

El modelo está confeccionado íntegramente en Francia, un sello de calidad que caracteriza a la firma Eres. Además, se presenta en el tono Blanc, el nombre con el que la casa francesa identifica este clásico color blanco que resulta especialmente favorecedor cuando la piel ya ha adquirido un ligero bronceado durante el verano.

En cuanto a sus especificaciones, el bañador cuenta con un cavado medio y un top sin forro, lo que contribuye a mantener una estética limpia y minimalista. La firma también recomienda tener en cuenta el tallaje, ya que el modelo presenta calce pequeño, por lo que aconseja escoger una talla más de la habitual para conseguir un ajuste cómodo. Respecto a su mantenimiento, la prenda puede lavarse a máquina a 30 grados, siguiendo las recomendaciones del fabricante para preservar la elasticidad y el aspecto del tejido con el paso del tiempo.

Quienes deseen hacerse con el mismo diseño que ha lucido Sara Carbonero pueden adquirirlo a través de Mytheresa, donde continúa disponible dentro de la colección de baño de la firma Eres. Aunque su precio lo sitúa dentro del segmento del lujo, se trata de un básico atemporal que apuesta por líneas depuradas y acabados de alta calidad, dos características que explican por qué este tipo de diseños se mantienen como una inversión de armario verano tras verano.