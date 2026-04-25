Sara Carbonero, abatida en la despedida de su madre Goyi Arévalo en una emotiva misa en Corral de Almaguer

Sara Carbonero no atraviesa un buen momento personal. La comunicadora, uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, ha vivido en los últimos meses una sucesión de episodios complicados que han marcado profundamente su inicio de 2026.

A principios de este año, la periodista se veía obligada a ingresar de urgencia en el Hospital José Molina Orosa de Lanzarote tras sufrir un fuerte dolor abdominal durante sus vacaciones. Un episodio que encendió las alarmas y que obligó a la presentadora a guardar reposo durante un tiempo, aunque su evolución posterior permitió su recuperación sin complicaciones graves.

Sin embargo, los problemas personales no han terminado ahí. Hace apenas unas semanas, Sara Carbonero sufrió uno de los golpes más duros de su vida con el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, ocurrido el pasado 12 de abril. Una pérdida que ha marcado por completo a la familia y que ha dejado una profunda huella en la periodista.

Este sábado se ha celebrado una solemne ceremonia religiosa en su recuerdo en la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, localidad natal de la familia. Un acto íntimo pero acompañado por numerosos familiares y amigos cercanos que han querido arropar a los suyos en un momento de especial dureza emocional.

Eran las 10:00 horas cuando Sara Carbonero llegaba al templo visiblemente abatida, acompañada por su actual pareja, José Luis Cabrera, conocido como Jota Cabrera, y su íntima amiga y socia, la periodista Isabel Jiménez. Su gesto serio y contenido reflejaba el dolor de una despedida que no esta siendo nada fácil para ella.

Minutos después llegaba su hermana, Irene Carbonero, junto a los hijos de esta, completando un entorno familiar muy unido en un momento especialmente delicado. La cercanía de Goyi Arévalo con sus hijas era muy estrecha, algo que ambas han querido subrayar públicamente tras su fallecimiento.

Las hermanas han dedicado además una emotiva carta de despedida a su madre, en la que expresaban: «En el día de tu partida, sabemos que una parte de nosotras se va contigo y una parte de ti se quedará en nuestros corazones para siempre». Un mensaje cargado de sentimiento en el que también la definían como «el mejor ejemplo a seguir».

En ese mismo texto añadían una de las frases más contundentes del homenaje: «Te recordaremos siempre porque es la manera de que no te vayas jamás. Tanto amas, tanto duele», reflejando el profundo vínculo emocional que mantenían con su madre.

La relación entre Sara Carbonero y Goyi Arévalo se intensificó especialmente en los últimos años, sobre todo durante los momentos más complicados de salud de la periodista. Su madre llegó incluso a trasladarse a Madrid para ayudar en el cuidado de sus hijos, convirtiéndose en un apoyo fundamental en su día a día y fortaleciendo aún más el vínculo familiar.

La propia Carbonero llegó a dedicarle palabras públicas en redes sociales en las que agradecía su entrega: «Gracias por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía», recordaba en una de sus publicaciones más personales.

A la salida de la misa, la periodista ha preferido no hacer declaraciones a los medios y ha abandonado el lugar en silencio, con un gesto visiblemente afectado por la pérdida de una de las figuras más importantes de su vida. Una despedida íntima, discreta y cargada de emoción en el corazón de Castilla-La Mancha.