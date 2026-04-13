La dedicatoria de Sara Carbonero a su madre en la tarjeta del funeral: «Una parte de nosotras se va contigo»

La despedida de la madre de Sara Carbonero está marcada por la emoción, la discreción familiar y una frase que resume el dolor de la pérdida. Allegados a la familia nos han facilitado la dedicatoria que la periodista y su hermana, Irene, han querido incluir en las tarjetas conmemorativas de la misa del funeral de su madre, Goyi Arévalo, fallecida el 12 de abril tras una larga enfermedad. «Tanto amas, tanto duele»

La familia se reúne estos días en Corral de Almaguer, el pueblo natal de Goyi, donde tendrá lugar su último adiós esta tarde en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Allí, en un entorno profundamente ligado a la historia familiar, se celebrará la misa funeral en memoria de una mujer que, según quienes la conocieron, afrontó la enfermedad con la misma entereza y discreción que definieron toda su vida.

Hasta allí también se ha acercado el ex marido de Goyi y padre de Sara

Goyi Arévalo fue siempre una mujer profundamente creyente y, según fuentes cercanas, encontró en la fe un apoyo fundamental durante los últimos momentos de su vida. Esa espiritualidad también se refleja en la tarjeta conmemorativa distribuida para la misa por su alma, encabezada por una cruz y el tradicional «Rogad a Dios en caridad por el alma de Dña. Goyi Arévalo Salazar».

La familia ha querido que el recuerdo mantenga la misma discreción que caracterizó a Goyi. Durante su enfermedad apenas trascendieron detalles. Sólo algunas visitas al hospital, captadas puntualmente por fotógrafos, dejaban entrever que la situación era delicada.

Sin embargo, el fallecimiento ha despertado una enorme atención mediática. Según nos cuentan, en el tanatorio se ha vivido un notable despliegue de paparazzi, lo que ha obligado incluso a la intervención de la Guardia Civil para instalar vallas y garantizar la intimidad de la familia en un momento especialmente delicado.

Según fuentes presentes en el lugar, hasta allí también se ha acercado el exmarido de Goyi y padre de Sara, Carlos Javier Carbonero, que ha querido acompañar a sus hijas en este momento de duelo.

Las palabras de Sara Carbonero y su hermana a su madre

El gesto más emotivo de esta despedida está en la dedicatoria que Sara Carbonero y su hermana han querido escribir para su madre y que se ha incluido en las tarjetas repartidas durante la misa a los asistentes.

Un mensaje breve, pero profundamente íntimo, que refleja el vínculo que mantenían con ella:

«Hoy, en el día de tu partida sabemos que una parte de nosotras se va contigo y una parte de ti se quedará en nuestros corazones para siempre.

Fuiste, eres y serás el mejor ejemplo a seguir, la mejor madre que podríamos haber tenido.

Te recordaremos siempre porque es la manera de que no te vayas jamás.

Tanto amas, tanto duele»

Las palabras condensan el sentimiento de pérdida que atraviesa a la familia y revelan también el papel central que Goyi tuvo en la vida de sus hijas.

Una despedida en su pueblo

El último adiós a Goyi Arévalo se celebrará precisamente donde empezó su historia. Corral de Almaguer, en Toledo, ha sido siempre el lugar al que la familia ha regresado en los momentos importantes.

Allí, rodeada de vecinos, amigos y familiares, se celebra la misa funeral que pondrá fin a varios días de despedidas. Un acto marcado por la fe que acompañó a Goyi hasta el final y por el recuerdo de una madre cuya huella, como escribieron sus hijas, «se quedará en sus corazones para siempre».