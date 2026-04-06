Éste es el pueblo de Toledo que Sara Carbonero usa como refugio rural: a una hora de Madrid

A todos nos gustan las escapadas rurales de unos días que nos permiten desconectar del ruido de la ciudad. Hay algunas personas que se enamoran tanto de un sitio que repiten sus escapadas a él tanto que hasta deciden adquirir una vivienda en propiedad. Eso es lo que le ha pasado a Sara Carbonero con el pueblo Corral de Almaguer en Toledo.

Fue en 2016 cuando la presentadora de televisión decidió adquirir una propiedad de unos 400 metros cuadrados en la localidad de raíces manchegas. Una vez comprada, hizo una reforma integral que hizo de la casa el hogar de los sueños de la periodista de televisión.

Corral de Almaguer

Corral de Almaguer es un pueblo de la provincia de Toledo ubicado a poco más de una hora de la capital. Con nombre de origen árabe, es uno de los pueblos con mayor término municipal de la provincia y el segundo más grande de su comarca. En su naturaleza destaca el paso del río Ríansares y sus extensos campos de viñedos que se pierden en el horizonte de la sierra de Gollino, una de las más antiguas de España. Con más de 5.000 habitantes, la vida social del pueblo es alegre y no faltan eventos durante todo el año.

Sus monumentos son numerosos y destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Patrimonio artístico Nacional y lugar de visita de cientos de turistas durante todo el año. Sus fiestas patronales y ferias son el tercer fin de semana de mayo en honor a la Virgen de la Muela Coronada y el último fin de semana de agosto en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. Al igual que para Sara Carbonero, Corral de Almaguer supone un destino perfecto para realizar una pequeña escapada rural, para instalarse durante alguna temporada o adquirir una segunda vivienda.