John Travolta presentará su debut como director en Cannes: la película está inspirada en su pasión por la aviación

Tras toda una vida como actor, John Travolta inicia una nueva etapa profesional dentro del séptimo arte: Cannes será el lugar que lo verá nacer como cineasta. El dos veces nominado a la estatuilla dorada estrenará Propeller One-Way Night Coach en el próximo festival de la Croisette, partiendo de un libro que el propio actor escribió hace 30 años. El mismo certamen comunicó la noticia hace algunas horas, cuando apenas queda menos de mes y medio para que el evento más relevante del séptimo arte autoral inicie–una vez más–la temporada de premios.

La cinta nace de la inspiración y pasión de John Travolta por la aviación y el acto de volar y, tras Cannes, dará el salto directamente a la plataforma de Apple TV el 29 de mayo. Apta para todos los públicos, la adaptación de la novela homónima ha pasado totalmente desapercibida a pesar de que el propio intérprete había manifestado en varias ocasiones su interés en escribir y dirigir una versión cinematográfica.

Por el momento, sabemos que el director y escritor también aparecerá como actor en un reparto repleto de caras desconocidas. Kelly Eviston-Quinnett, Clark Shotwell y Olga Hoffman conforman los nombres principales que veremos en el casting. Aunque quizás lo que más llama la atención sea la participación de su hija, Ella Bleu Travolta. A sus 72 años, el de Nueva Jersey ya no aparece en las grandes superproducciones de Hollywood, habiendo relegado ya su función a la de una estrella otrora que encadena títulos de serie B. En 2027, lo veremos protagonizando la película española Black Tides con Melissa Barrera, Ella Bleu y el salmantino, Álvaro Mel.

‘Propeller One-Way Night Coach’: John Travolta se estrena en Cannes

Según cuenta Cannes, de niño el actor veía despegar aviones desde LaGuardia. Visión que le impulsaría a volar desde los 15 años. A los 22, obtuvo su primera licencia de piloto y desde entonces está certificado para pilotar diversos modelos de aviones.

First look at #PropellerOneWayNightCoach, a new film directed by John Travolta. It follows a young airplane enthusiast, Jeff, and his mother as they set off on a one-way cross-country trip to Hollywood—turning a simple flight into the trip of a lifetime. Streaming May 29 on… pic.twitter.com/vfEFDqEnvz — Apple TV News Hub (@AppleTVNewsHub) April 2, 2026

John Travolta mostrará su visión como realizador en Cannes con una historia centrada en Jeff y su madre, los cuales emprenden una odisea de ida a través del país hasta Hollywood, transformando el simple vuelo en el viaje de sus vidas. Comidas a bordo, pasajeros extravagantes, la primera clase, el viaje tendrá momentos mágicos e inspiradores que marcarán el rumbo de ese futuro niño. Por el momento, la presentación de la cinta nos ha dejado únicamente una primera instantánea, con el joven protagonista mirando a través de la ventana de un avión junto a su madre.

¿Cuándo conoceremos la lista oficial de películas?

Hace poco supimos que La Vénus électrique de Pierre Salvadori inaugurará el certamen el 12 de mayo. Pero la programación completa con la lista de películas a competición oficial se dará el próximo 9 de abril. Momento en el que por fin, sabremos qué cineastas e historias optan a la prestigiosa Palma de Oro.

Entre la poca información de la que disponemos, se sabe que tanto Peter Jackson como Barbra Streisand serán galardonados con la Palma de Oro honorífica por su excelsa carrera.